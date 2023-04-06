Принц Луї може не відвідати коронацію Карла ІІІ через свою поведінку на попередніх заходах

Під час Платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ молодший син Кейт Міддлтон та принца Вільяма кривлявся та кричав.

Related video

Принц Луї може не відвідати коронацію Карла ІІІ через свою поведінку на минулих публічних заходах. Про це пише Page Six.

Присутність молодшого сина принца Вільяма та Кейт Міддлтон на майбутній коронації його дідуся все ще залишається під питанням.

4-річний принц Луї може не відвідати церемонію 6 травня 2023 через свою поведінку на минулих заходах, за словами інсайдера в палаці.

"Зрештою, йому лише 4 роки", — зазначає джерело.

Кейт Міддлтон та принц Луї Фото: Getty

Однак старша сестра Луї, принцеса Шарлотта, буде присутня, повідомляє джерело в палаці.

Що стосується принца Джорджа, то 9-річний спадкоємець британського престолу був названий в офіційному запрошенні одним із хлопчиків-пажів монарха.

Офіційний представник Кенсінгтонського палацу повідомив: "Принц і принцеса Уельські приймуть рішення про присутність принца Луї ближче до того часу".

Принц Луї Фото: Getty

4-річний Луї потрапив у заголовки газет у червні 2022 завдяки своїй яскравій поведінці, яку він продемонстрував на балконі під час Платинового ювілею королеви Єлизавети II.

Молодий член королівської родини не тільки закрив вуха і кричав під час публічної події, але й висунув язик своїй мамі на конкурсі через три дні.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон розкрила враження принца Луї після відвідин школи.

Також Фокус писав про особливу роль принца Джорджа на коронації дідуся.