Відомі нові подробиці про драму навколо того, хто був із покійною королевою Єлизаветою протягом її останніх годин.

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Стало відомо, чому Кейт Міддлтон образилася на Меган Маркл. Про це пише Daily Telegraph.

Розкриваються нові подробиці про драму навколо того, хто врешті-решт був із покійною королевою Єлизаветою протягом її останніх годин – і чому розрив Меган Маркл із сім’єю означав, що Кейт Міддлтон мала залишитися вдома.

Згідно з даними видання, принцеса Уельська неохоче залишилася, коли принц Вільям мчав до Балморалу на тлі новин про те, що здоров’я монарха погіршується, подорожуючи на приватному літаку зі своїми дядьками, принцами Ендрю та принцом Едвардом, а також дружиною Едварда Софі.

Коли родина зібралася в Шотландському нагір'ї 8 вересня, Карл ІІІ уклав угоду зі своїм сином і невісткою, щоб залишити Кейт вдома, щоб не допустити Меган приїхати з принцом Гаррі.

У той час Меган і Гаррі – вже значною мірою віддалені від своїх родичів – бути в Європі у бурхливій робочій поїздці.

Королівський автор, журналіст і коментатор Роберт Джобсон пояснив, що коли родичі кинулися до королеви, Карл ІІІ попросив сина не брати із собою дружину, пояснивши: "Якщо Кетрін не прийде, Меган також не зможе, це не підходить для дружин, щоб бути присутніми".

Меган Маркл та королева Єлизавета ІІ Фото: Getty Images

"Гаррі наполягав на тому, щоб Меган поїхала з ним до Шотландії, оскільки життя королеви закінчилося, але король сказав, що це лише для дітей і онуків, щоб бути з королевою", — сказав Джобсон.

"Кейт навмисно трималася осторонь, але вона відчайдушно хотіла бути там з королевою в її останні хвилини. Це з’їло Кейт і породило образу на Меган".

Меган Маркл та Кейт Міддлтон на похороні королеви Єлизавети ІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон сказала Меган Маркл "сидіти позаду" на коронації Карла ІІІ.

Також Фокус писав про реакцію експертів на порушення протоколу Кейт Міддлтон.