Меган Маркл написала особистий лист Карлу ІІІ після скандального інтервʼю Опрі Вінфрі

Під час розмови з американською телеведучою у 2021 герцогиня Сассекська зізналася, що в Букінгемському палаці звучали расистські заяви щодо її сина.

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Меган Маркл написала особистий лист королю Карлу ІІІ відразу після інтерв'ю Опрі Вінфрі у 2021 році. Про це пише Daily Telegraph.

У березні 2021 року принц Гаррі та його дружина, колишня американська акторка Меган Маркл дали скандальне інтерв’ю телеведучій Опрі Вінфрі про свій досвід взаємодії з королівською родиною та про своє рішення скласти обовʼязки та переїхати до Каліфорнії невдовзі після народження сина Арчі.

У розмові Сассекських та Вінфрі було кілька показових моментів, які розкрили батька Гаррі, короля Карла ІІІ, брата принца Вільяма та бабусю, покійну королеву Єлизавету ІІ, в негативному світлі.

Тоді ж Меган Маркл написала листа безпосередньо батьку чоловіка незабаром після того, як інтерв’ю Опри вийшло в ефір, щоб спробувати налагодити взаємодію.

Герцог і герцогиня Сассекські звинуватили королівську родину в тому, що коли акторка була вагітна сином Арчі, "були занепокоєння та розмови про те, наскільки темною може бути його шкіра, коли він народиться".

Меган Маркл написала особистий лист королю Карлу ІІІ

У своєму листі Карлу ІІІ Меган нібито написала, що не намагається звинуватити одну конкретну особу в расизмі, а стурбована несвідомою упередженістю. Король нібито відповів, сказавши, що він розчарований тим, що Сассекська заявила про це так публічно та в умовах тривалого сімейного розколу.

І Карл ІІІ, і Меган, судячи з усього, погодилися, що зауваження щодо тону шкіри було "невинним спостереженням".

Згодом представник дружини принца Гаррі опублікував у соціальних мережах відповідь:

"Герцогиня Сассекська живе своїм життям у сьогоденні, не думаючи про листування дворічної давності, пов’язане з розмовами чотирирічної давності. Будь-яка інша пропозиція є хибною і відверто смішною. Ми закликаємо таблоїдні ЗМІ та різноманітних королівських кореспондентів припинити виснажливий цирк, який створюють вони самі".

Крім того, Меган не буде відвідувати коронацію 6 травня. Подія також відбувається під час дня народження Арчі, і вона також буде вдома, щоб піклуватися про їхню молодшу Лілібет. Принц Гаррі буде присутній на службі сам і планує повернутися до Каліфорнії одразу після цього, оскільки не братиме участі в інших заходах, пов’язаних з церемонією.

Меган Маркл Фото: Скриншот

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон образилася на герцогиню Сассекську.

Також Фокус писав про ставлення британців до відсутності Меган Маркл на коронації Карла ІІІ.