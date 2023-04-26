Меган Маркл обвиняют в копировании Кейт Миддлтон

Герцогиня Сассекская впервые за долгое время появилась на публике и спровоцировала активные обсуждения в Сети.

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Меган Маркл начали сравнивать с принцессой Уэльской после того, как она представила свой новый образ во время первого публичного появления за последние несколько месяцев. Об этом пишет Sky News.

Бывшая звезда американских фильмов и сериалов сняла короткое выступление для своего давнего друга, фотографа и общественного активиста Мизана Харримана перед его выходом на TED.

Короткий ролик жены принца Гарри стал ее первым появлением после того, как Букингемский дворец сообщил, что она не будет посещать коронацию короля Чарльза III вместе со своим мужем 6 мая 2023 года.

"Наш следующий докладчик имеет "насмотренный глаз" на хорошие фотографии", — сказала Меган в своем предварительно записанном выступлении.

"Я почувствовала его талант с первых минут, поскольку он зафиксировал много значимых моментов для меня и моей семьи, и я знаю, что есть много других, разделяющих этот опыт".

Мистер Харриман сделал некоторые из самых известных фотографий Сассекских после того, как они покинули королевскую семью в 2020 году, включая объявление о второй беременности Меган и первый портрет принцессы Лилибет.

Меган Маркл

В коротком ролике волосы мамы двоих получились светлее и прямее, чем обычно. Она дополнила образ натуральным макияжем и розовым платьем-футляром цвета Brandon Maxwell из переработанных материалов.

Новый образ герцогини несколько отличается от ее предыдущего публичного появления на благотворительном гала-концерте в Нью-Йорке с принцем Гарри в декабре 2022 года.

Ее новую прическу начали сравнивать с Кейт Миддлтон, и некоторые комментаторы предположили, что Меган пыталась скопировать фирменный образ супруги принца Уильяма.

"Грустная Меган Маркл так хочет быть Кейт Миддлтон", — сказал один пользователь в Twitter.

Кейт Миддлтон Фото: Скриншот

Напомним, Меган Маркл показал новый стильный образ.

Также Фокус писал о выходе в свет принца Гарри и Меган Маркл.