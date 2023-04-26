Меган Маркл в стильном розовом костюме посетила игру "Лейкерс"

Герцоги Сассекские посетили баскетбольный матч в Лос-Анджелесе.

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Меган Маркл и принц Гарри появлялись на публике во время посещения игры "Лейкерс" в Лос-Анджелесе, и их вечернее свидание попало на камеру поцелуев. Об этом пишет Daily Mail.

41-летняя герцогиня Сассекская выглядела элегантно в розовом льняном блейзере Staud (375 долларов), шортах с поясом (245 долларов) и в белом топе. Свой образ Маркл дополнила бежевыми замшевыми туфлями AQUAZZURA Purist и клатчем Prada за 1820 долларов.

В какой-то момент пара была изображена на джамботроне, а аккаунт NBA в Instagram поделился моментом и написал: "Принц Гарри и Меган Маркл в Лос-Анджелесе! #NBACelebRow".

Маркл махала рукой, демонстрируя несколько золотых браслетов и свои любимые часы Cartier, в то время как Гарри был в белой футболке и темно-синем блейзере, сочетая образ с джинсами и кроссовками.

Напомним, накануне герцогиня Сассекская дебютировала с новым образом. Меган Маркл выступила в видеообращении, представляя своего хорошего друга Мисана Гарримана на TED Talk.

Также Фокус писал об отношении британцев к отсутствию Меган Маркл на коронации Карла III.