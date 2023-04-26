Меган Маркл у стильному рожевому костюмі відвідала гру "Лейкерс"

Герцоги Сассекські відвідали баскетбольний матч у Лос-Анджелесі.

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Меган Маркл і принц Гаррі з'являлися на публіці під час гри "Лейкерс" у Лос-Анджелесі, і їхнє вечірнє побачення потрапило на камеру поцілунків. Про це пише Daily Mail.

41-річна герцогиня Сассекська була елегантною в рожевому лляному блейзері Staud (375 доларів), шортах із поясом (245 доларів) і в білому топі. Свій образ Маркл доповнила замшевими бежевими туфлями AQUAZZURA Purist і клатчем Prada за 1820 доларів.

В якийсь момент пара була зображена на джамботроні, а акаунт NBA в Instagram поділився відео й написав: "Принц Гаррі та Меган Маркл у Лос-Анджелесі! #NBACelebRow".

Маркл махала рукою, демонструючи кілька золотих браслетів і свій улюблений годинник Cartier, тоді як Гаррі був у білій футболці й темно-синьому блейзері, поєднуючи образ із джинсами та кросівками.

Нагадаємо, напередодні герцогиня Сассекська дебютувала з новим образом. Меган Маркл виступила у відеозверненні, представляючи свого доброго друга Місана Гаррімана на TED Talk.

Також Фокус писав про ставлення британців до відсутності Меган Маркл на коронації Карла III.