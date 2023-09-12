Весільна сукня Кейт Міддлтон: що залишила за кадром її авторка Сара Бертон (фото)

Сара Бертон, яка віддала бренду Alexander McQueen 26 років свого життя, запам'ятається безліччю неймовірних вбрань. Але справжнім діамантом в її арсеналі стало вінчальне вбрання Кейт Міддлтон, яке визнано одним з найкрасивіших за всю історію королівських весіль.

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11 вересня 2023 року світ облетіла новина про те, що Сара Бертон, яка 13 років була креативною директоркою модного дому Alexander McQueen, залишає цю посаду. Британська дизайнерка вписала своє ім'я в історію моди золотими літерами, а ще запам'яталася багатьом як улюблена модельєрка принцеси Уельської Кетрін. Надзвичайно успішна співпраця цих двох жінок розпочалася зі створення весільної сукні для Кейт Міддлтон у 2011 році. Тоді Сара менше року обіймала посаду креативного директора бренду, і замовлення з Букінгемського палацу стало для неї справжнім іспитом, пише Vanity Fair.

Вінчальне вбрання Кейт вважається класикою на всі часи. Воно викликало справжній фурор 29 квітня 2011-го і донині залишається найпопулярнішим за кількістю реплік. Оригінальна сукня обійшлася, за чутками, в 434 тисячі доларів, а її фасон і оздоблення, можливо, символізували для світу наступну епоху монархії.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон у день свого весілля 29 квітня 2011 року Фото: Getty

Ім'я дизайнера, який шиє сукню для нареченої спадкоємця британського престолу, трималося в найсуворішому секреті. Дійшло до того, що букмекери навіть робили ставки, кому ж дісталося таке відповідальне замовлення, і в лідерах фігурувало ім'я улюбленого дизайнера лондонських світських левиць Брюса Олдфілда. Про Сару заговорили тоді, коли за день до весілля вона заходила в готель до Кетрін на примірку сукні, проте остаточний вибір все ж для багатьох став великою несподіванкою, оскільки Alexander McQueen мав репутацію бренду, що викликає суперечки. Про це у своїй книжці "Герцогиня Кембриджська: десятиліття сучасного королівського стилю" пише Бетан Холт, редактор модних новин і репортажів The Telegraph.

"Але Кейт справді спиралася на майстерність і пошиття одягу, притаманні бренду, і дуже ефективно працювала з Сарою Бертон, щоб створити дійсно, дійсно гарну сукню", — підкреслює він.

Історикиня моди і професор Коледжу мистецтв і дизайну Саванни Сара Коллінз зазначає, що вибір Міддлтон Бертон підкреслює послання про те, що наречена принца показала свою підтримку традицій.

"Бертон була відома своїми корсетними виробами і використанням історичних відсилань, а також часто розсовувала межі моди", — вважає вона.

Весільна сукня Кейт Міддлтон: деталі

Ліф сукні з вузькою талією і невеликими подушечками на стегнах уособлює традиційні техніки вікторіанського корсетного мистецтва, що також є візитною карткою Alexander McQueen. Бертон включила ще одну торгову марку з "перебільшеним" орнаментом на спині весільної сукні Кейт Міддлтон.

"Є ця вікторіанська деталь метушні, і вона надає їй легкого відтінку. Я майже хочу сказати, що це панківський стиль. Тому що це просто підриває ідею класичної весільної сукні з трохи більш висококласним силуетом", — зазначає Холт.

Розмір весільного шлейфу становив 2 метри 70 см, а всі інші тканини, використані під час пошиття сукні, крім мережива, закупили і поставили британські компанії.

Для створення англійського і французького мережива шантильї Бертон залучила Королівську школу рукоділля (RSN), яка підтримує тісні відносини з Букінгемським палацом з моменту її заснування 1872 року. Найкраща команда з 19 осіб, зокрема Енн Батчер, нині керівниця студії та викладання, вручну вишила аплікації, що прикрашають спідницю, шлейф, ліф і рукави, а також атласні туфлі кольору слонової кістки та оздоблення з шовку й органзи на вуалі.

Саме Сара придумала унікальну тему, що віддає данину поваги Великій Британії з чотирма національними квітами: "англійська троянда, валлійський нарцис, ірландський трилисник і шотландський чортополох". Команда RSN вручну розробила аплікації, використовуючи процес Каррікмакросс, який зародився в Ірландії в 1820-х роках. Він полягає в тому, що мереживо створюють шляхом нанесення тканини органді на тонку сітчасту основу і обрамлення кожного мотиву тонкою шнуроподібною ниткою. За словами Батчер, яка працювала над мереживом, вона та її колеги мили руки кожні 30 хвилин, щоб зберегти мережива і нитки в первозданному вигляді, а голки міняли кожні три години, щоб вони залишалися гострими і чистими.

Однак ні Батчер, ні інші майстри до останнього не знали, хто ж автор сукні. Ім'я дизайнера було озвучено в день весілля. Для Сари це був оглушливий успіх. Своє захоплення з приводу сукні висловив навіть такий скупий на похвали, але гострий на язик чоловік як Карл Лагерфельд. Сама ж Бертон зазначила, що створення королівської весільної сукні було для неї "досвідом усього життя".

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Сара Бертон поправляє Кейт сукню у Вестінстерському абатстві Фото: Getty Фото: Getty

Після церемонії Кейт Міддлтон представила другу весільну сукню з чудовим вирізом у формі серця, широким срібним поясом, прикрашеним кристалами, і м'яким болеро з мохеру — знову ж таки, розробленими Бертон за індивідуальним замовленням.

Додамо наостанок, що Сара не любить, коли її запитують про одну з її найвидатніших робіт.

"Усі завжди хочуть запитати про три речі, про які я не говорю: весільна сукня [Кейт Міддлтон], Лі [Александр Макквін] і моя сім'я. Хочу, щоб мене оцінювали за моєю роботою, а не за тим, чим я займаюся на вихідних", — говорила дизайнерка.

Раніше Фокус писав, хто така Сара Бертон, і як їй вдалося продовжити справу свого вчителя Лі Александра Макквіна і підняти його бренд на немислиму висоту.