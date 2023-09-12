Улюблена дизайнерка Кейт Міддлтон залишає Alexander McQueen: що потрібно знати про Сару Бертон

Сара Бертон змогла гідно продовжити справу свого наставника Лі Александра Макквіна і підняти його бренд на неймовірну висоту, закохавши в нього аристократів, політиків і зірок шоу-бізнесу.

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30 вересня 2023 року в Парижі в межах Тижня моди відбудеться показ креативної директорки модного бренду Alexander McQueen Сари Бертон весна/літо 2024, який стане для неї останнім на цій посаді, оскільки після більш ніж двох десятиліть співпраці з брендом вона йде з нього, пише Vogue Business. Про те, що співпраця добігає кінця, представники Alexander McQueen і сама Бертон підтвердили 11 вересня.

"Я безмірно вдячний Сарі і хочу особисто подякувати їй за її роботу протягом останніх двох десятиліть, насамперед разом з Лі Александром Макквіном, де вона зіграла важливу роль у його успіху, а потім як креативний директор з 2010 року. Завдяки своєму власному досвіду, чуйності й таланту Сара продовжувала розвивати художнє вираження цього культового будинку. Вона зберегла і продовжила спадщину Лі, увагу до деталей і унікальне бачення, додаючи при цьому свій особистий, дуже творчий підхід", — сказав керівник і головний виконавчий директор групи компаній Kering, куди входить бренд, Франсуа-Анрі Піно.

Сара Бертон і Франсуа-Анрі Піно, гендиректор групи компаній Kering Фото: Getty

Зі свого боку Сара зазначила, що пишається своєю роботою на благо модного дому:

"Вони моя сім'я, і це був мій дім протягом останніх 26 років. Я хочу подякувати Франсуа-Анрі Піно за те, що він повірив у мене і запропонував мені цю дивовижну можливість. Перш за все, я хочу подякувати Лі Александру Макквіну. Він багато чого мене навчив, і я йому безмежно вдячна. Я з нетерпінням чекаю майбутнього і свого наступного розділу і завжди пам'ятатиму цей дорогоцінний час зі мною".

Хто така Сара Бертон

Сара Бертон з'явилася на світ у Східному Чеширі, у багатодітній сім'ї 1974 року. Крім неї, в сім'ї виховувалися ще четверо дітей. Вона закінчила Вітінгтонську школу для дівчаток у Манчестері, а потім вступила на підготовчий курс про мистецтва в Манчестерському політехнічному університеті. Оскільки дівчина з дитячих років цікавилася всім, що пов'язане з творчістю, і обожнювала малювати, вона пішла навчатися до Центрального коледжу мистецтва і дизайну імені Святого Мартіна в Лондоні, хоча до цього мріяла вчитися в Оксфорді.

У кузні талантів модної індустрії, а саме так називають коледж Central Saint Martins, на третьому курсі, 1996 року, Сара за рекомендацією свого куратора пішла на співбесіду на річне стажування в молодого, але вже скандально відомого дизайнера Александра Макквіна, який був другом наставника Бертон.

Вона пропрацювала інтерном рік, коли компанія ще розташовувалася в крихітній студії на Хокстон-сквер. У ті роки шедеври Александра Макквіна створювалися в напівпорожньому підвалі на тихій вуличці. З обладнання там був лише стіл для розкрою тканин. Коли Сара Бертон прийшла туди, Макквін був зайнятий тим, що підпалював пальто. Він пояснив, що це замовлення Девіда Бові, і потрібно зістарити тканину. Ще він запитав Сару, чи вірить вона в існування НЛО. Дівчина відповіла ствердно, і це підкорило дизайнера. Так Бертон потрапила в Alexander McQueen.

Лі Александр Макквін став учителем Сари і близьким другом Фото: Getty

Тандем Бертон і Макквіна

Після закінчення коледжу 19997 року Сара повернулася до Макквіна, ставши його особистою помічницею, а вже в 2000 році її призначили керівницею відділу дизайну жіночого одягу Alexander McQueen.

Саме Макквін навчив її творити красу з усього, що потрапляло під руку. Він постійно експериментував з технологіями, конструкціями, матеріалами і способами обробки, нескінченно прагнув до нового. Цього Александр навчив і Сару, яка спочатку навіть не мала ні найменшого уявлення про технологічний бік процесу створення одягу. Дизайнер показав їй, як дотримуватися балансу між творчим поривом і комерцією так, щоб не зраджувати себе, а також як знаходити натхнення всюди.

"Не важливо, подобається це комусь чи ні, нехай вони ненавидять те, що ми робимо, головне, щоб ми самі це любили", — повчав він. Сара, яка не любить роздавати інтерв'ю, під час своїх рідкісних виступів і бесід із журналістами завжди повторює його слова. А ще у неї зберігається жакет, подарований їй Макквіном, вважаючи його своїм талісманом.

Після того, як 28 квітня 2010 року Макквін наклав на себе руки, за місяць до початку паризького Тижня моди, повісившись у власному гардеробі, багато хто не вірив, що модний дім утримається на плаву, проте Сарі, для якої смерть наставника стала особистою трагедією, вдалося неймовірне. Мало того, що вона змогла завершити його колекцію і показати її, того ж року Бертон, яка пропрацювала з Лі понад 14 років, призначена креативним директором бренду. Вона продовжила спадщину Макквіна завдяки своєму винятковому пошиттю одягу і поєднанню духу високої моди бренду з сильною пропозицією готового одягу.

Сарі довелося самій доробляти колекцію, яку не встиг завершити її наставник Фото: Getty

Бертон розробила весільну сукню Кейт Міддлтон 2011 року й отримала кілька галузевих нагород, зокрема "Дизайнер року" на British Fashion Awards. У 2012 році вона була нагороджена Орденом Британської Імперії за заслуги перед британською індустрією моди.

Особисте життя Сари Бертон

Що стосується особистого життя Сари, то вона щасливо одружена з фотографом Девідом Бертоном. У 2013 році дизайнерка стала матір'ю близнюків, а пізніше у неї народилася дочка Роміллі. У мережі можна знайти архівні фото з весілля Бертон — на них Сара в знаменитій макквінівській сукні Oyster dress. Сім'я рідко з'являється на публіці, надаючи перевагу закритому і розміреному способу життя.

Сукня Oyster dress, в якій Сара Бертон вийшла заміж Фото: Getty

"Усі завжди хочуть запитати про три речі, про які я не говорю: весільна сукня [Кейт Міддлтон], Лі [Александр Макквін] і моя сім'я. Хочу, щоб мене оцінювали за моєю роботою, а не за тим, чим я займаюся на вихідних", — говорила дизайнерка.

Сара Бертон та її чоловік Девід ведуть непублічне життя Фото: Getty

Сара Бертон — улюблена дизайнерка принцеси Уельської. Елегантні, ідеально підігнані по фігурі сукні та костюми давно стали візитною карткою майбутньої королеви, і саме у вбраннях від Alexander McQueen Кейт Міддлтон з'являлася на найважливіших заходах, починаючи від власного весілля 2011 року і закінчуючи похороном королеви Єлизавети II 2022-го.

Раніше Фокус писав, що принцеса Шарлотта з'явилася на коронації короля Чарльза в срібному вінку і вбранні Alexander McQueen.