Любимый дизайнер Кейт Миддлтон покидает Alexander McQueen: что нужно знать о Саре Бертон

Сара Бёртон смогла достойно продолжить дело своего наставника Ли Александра Маккуина и поднять его бренд на невероятную высоту, влюбив внего аристократов, политиков и звезд шоу-бизнеса.

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30 сентября 2023 года в Париже в рамках Недели моды состоится показ креативного директора модного бренда Alexander McQueen Сары Бертон весна/лето 2024, который станет для нее последним в этой должности, поскольку после более чем двух десятилетий сотрудничества с брендом она уходит из него, пишет Vogue Business. О том, что сотрудничество подходит к концу, представители Alexander McQueen и сама Бертон подтвердили 11 сентября.

"Я безмерно благодарен Саре и хочу лично поблагодарить ее за ее работу на протяжении последних двух десятилетий, в первую очередь вместе с Ли Александром Маккуином, где она сыграла важную роль в его успехе, а затем в качестве креативного директора с 2010 года. Благодаря своему собственному опыту, чуткости и таланту Сара продолжала развивать художественное выражение этого культового дома. Она сохранила и продолжила наследие Ли, внимание к деталям и уникальное видение, добавляя при этом свой личный, очень творческий подход", – сказал председатель и главный исполнительный директор группы компаний Kering, куда входит бренд, Франсуа-Анри Пино.

Сара Бертон и Франсуа-Анри Пино, гендиректор группы компаний Kering Фото: Getty

В свою очередь Сара отметила, что гордится своей работой на благо модного дома:

"Они моя семья, и это был мой дом на протяжении последних 26 лет. Я хочу поблагодарить Франсуа-Анри Пино за то, что он поверил в меня и предложил мне эту удивительную возможность. Прежде всего, я хочу поблагодарить Ли Александра МакКуина. Он многому меня научил, и я ему бесконечно благодарна. Я с нетерпением жду будущего и своей следующей главы и всегда буду помнить это драгоценное время со мной".

Кто такая Сара Бертон

Сара Бертон появилась на свет в Восточном Чешире, в многодетной семье в 1974 году. Кроме нее, в семье воспитывались еще четверо детей. Она закончила Уитингтонскую школу для девочек в Манчестере, а затем поступила на подготовительный курс об искусствах в Манчестерском политехническом университете. Поскольку девушка с детских лет интересовалась всем, что связано и творчеством и обожала рисовать, она пошла учиться в Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне, хотя до этого мечтала учиться в Оксфорде.

В кузнице талантов модной индустрии, а именно так называют колледж Central Saint Martins, на третьем курсе, в 1996 году, Сара по рекомендации своего куратора пошла на собеседование на годичную стажировку у молодого, но уже скандально известного дизайнера Александра Маккуина, который был другом наставника Бертон.

Она проработала интерном год, когда компания еще располагалась в крошечной студии на Хокстон-сквер. В те годы шедевры Александра Маккуина создавались в полупустом подвале на тихой улочке. Из оборудования там был лишь стол для раскроя тканей. Когда Сара Бертон пришла туда, Маккуин был занят тем, что поджигал пальто. Он объяснил, что это заказ Дэвида Боуи, и нужно состарить ткань. Еще он спросил Сару, верит ли она в существование НЛО. Девушка ответила утвердительно, и это покорило дизайнера. Так Бертон попала в Alexander McQueen.

Ли Александр Маккуин стал учителем Сары и близким другом Фото: Getty

Тандем Бертон и Маккуина

После окончания колледжа в 19997 году Сара вернулась к Маккуину, став его личным помощником, а уже в 2000 году ее назначили руководителем отдела дизайна женской одежды Alexander McQueen.

Именно Маккуин научил ее творить красоту изо всего, что попадало под руку. Он постоянно экспериментировал с технологиями, конструкциями, материалами и способами обработки, бесконечно стремился к новому. Этому Александр научил и Сару, которая поначалу даже не имела ни малейшего представления о технологической стороне процесса создания одежды. Дизайнер показал ей, как соблюдать баланс между творческим порывом и коммерцией так, чтобы не предавать себя, а также как находить вдохновение повсюду.

"Не важно, нравится это кому-то или нет, пусть они ненавидят то, что мы делаем, главное, чтобы мы сами это любили", – поучал он. Сара, которая не любит раздавать интервью, во время своих редких выступлений и бесед с журналистами всегда повторяет его слова. А еще у нее хранится жакет, подаренный ей Маккуином, считая его своим талисманом.

После того как 28 апреля 2010 года Маккуин покончил с собой, за месяц до начала Парижской Модной Недели повесившись в собственном гардеробе, многие не верили, что модный дом удержится на плаву, однако Саре, для которой смерть наставника стала личной трагедией, удалось невероятное. Мало того, что она смогла завершить его коллекцию и показать ее, в том же году Бертон, проработавшая с Ли больше 14 лет, назначена креативным директором бренда. Она продолжила наследие Маккуина благодаря своему исключительному пошиву одежды и сочетанию духа высокой моды бренда с сильным предложением готовой одежды.

Саре пришлось самой доделывать коллекцию, которую не успел завершить ее наставник Фото: Getty

Бертон разработала свадебное платье Кейт Миддлтон в 2011 году и получила несколько отраслевых наград, в том числе "Дизайнер года" на British Fashion Awards. В 2012 году она была награждена Орденом Британской Империи (ОБЕ) за заслуги перед британской индустрией моды.

Личная жизнь Сары Бертон

Что касается личной жизни Сары, то она счастливо замужем за фотографом Дэвидом Бертоном. В 2013 году дизайнер стала матерью близнецов, а позже у нее родилась дочь Ромилли. В сети можно найти архивные фото со свадьбы Бертон — на них Сара в знаменитом маккуиновском платье Oyster dress. Семья редко появляется в свете, ведет уединенный и размеренный образ жизни.

Платье Oyster dress, в котором Сара Бертон вышла замуж Фото: Getty

"Все всегда хотят спросить о трех вещах, о которых я не говорю: свадебное платье [Кейт Миддлтон], Ли [Александр Маккуин] и моя семья. Хочу, чтобы меня оценивали по моей работе, а не по тому, чем я занимаюсь на выходных", – говорила дизайнер.

Сара Бертон и ее муж Дэвид ведут непубличную жизнь Фото: Getty

Сара Бертон – любимый дизайнер принцессы Уэльской. Элегантные, идеально подогнанные по фигуре платья и костюмы давно стали визитной карточкой будущей королевы, и именно в нарядах от Alexander McQueen Кейт Миддлтон появлялась на самых важных мероприятиях, начиная от собственной свадьбы в 2011 году и заканчивая похоронами королевы Елизаветы II в 2022-м.

Ранее Фокус писал, что принцесса Шарлотта появилась на коронации короля Чарльза в серебряном венке и наряде Alexander McQueen.