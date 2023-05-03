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Стиль життя

З кофтинкою та поясом. У Кейт Міддлтон була друга весільна сукня

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Фото: Getty Images | Кейт Міддлтон мала другу весільну сукню в 2011 році, яку мало хто бачив

Весільна сукня Кейт відома на весь світ, але мало хто знає, що у неї була ще одна сукня, не така урочиста, але дуже мила.

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Кейт Міддлтон вразила своєю сукнею від Alexander McQueen 12 років тому. З того моменту її копіювали незліченну кількість разів. Але її другу секретну сукню на прийомі побачили лише кілька сотень гостей. Як вона виглядала, пише Daily Mail.

Сукня кольору слонової кістки з атласним ліфом та мереживними рукавами, як вважається, була натхнена весільною сукнею Грейс Келлі.

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Весільне плаття Кейт Міддлтон відоме всім
Фото: Getty Images

Ліф сукні для весілля Кейт Міддлтон та принца Вільяма 29 квітня зшивали вручну найкращі швачки світу в Королівській школі рукоділля з використанням техніки, що сягає 1800-х років.

Але була й інша весільна сукня, і її побачили лише кілька сотень людей. ЇЇ також створила дизайнерка Сара Бертон, креативна директорка дому моди Alexander McQueen.

Є всього кілька фото Кейт Міддлтон у цій сукні. Вона була зроблена з білого атласу із вишитими стразами поясом. У неї Кейт переодяглася у Кларенс-хаусі, щоб вирушити на весільну вечірку до Букінгемського палацу.

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Таємна весільна сукня Кейт Міддлтон
Фото: Getty Images

Після весільної церемонії, за трансляцією якої стежили мільйони глядачів по всьому світу, 300 гостей запрошено на приватний прийом у Букінгемському палаці.

На відміну від сукні, одягненої під час церемонії, друга весільна сукня Кейт Міддлтон була без шлейфу і в ній вона могла вільно пересуватися та танцювати всю ніч.

Вона доповнила образ білим кардиганом-болеро з ангори та розпустила волосся. Відомо, що вечірка у палаці тривала до третьої години ночі.

Кейт була не єдиною, хто вирішив змінити вбрання після урочистої церемонії. Як повідомляється, принц Вільям зняв мундир, замінивши його на костюм, а сестра Кейт і подружка нареченої Піппа Міддлтон переодяглася зі знаменитого білого вбрання у довгу смарагдово-зелену сукню без рукавів від дизайнера Еліс Темперлі.

Королівська письменниця Кеті Ніколл розповіла про цю ніч у своїй книзі "Гаррі: життя, втрата та любов".

Вона зазначила, що принц Гаррі, який був дружбою на весіллі брата, висловив дуже милу промову, сказавши, що до знайомства з Кейт у ньому не було жодної романтики.

"Я відразу зрозумів, що це серйозно, коли Вільям раптово почав воркувати телефоном з Кейт", — пожартував принц Гаррі та зазначив, що брат і його надихнув на романтичні стосунки. Челсі Деві, з якою він тоді зустрічався, сором'язливо посміхнулася, а Кейт Міддлтон розплакалася.

Проте з того часу герцог Сассекський спростував твердження про те, що він був дружбою принца Вільяма у своїх відвертих мемуарах "Запасний".

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Кейт Міддлтон та принц Вільям зіграли весілля у 2011 році
Фото: Getty Images

Він заявив, що все це було для шоу, і Вільям навіть забороняв виголошувати йому промову. За його словами, справжніми дружбами були друзі Вільяма – Джеймс Мід та Томас ван Страубензі.

До речі, Томас ван Страубензі та його брат Чарлі були близькими друзями й самого принца Гаррі. Вони були запрошені на його весілля з Меган Маркл.