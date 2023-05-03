С кофточкой и поясом. У Кейт Миддлтон было второе свадебное платье

Свадебное платье Кейт известно на весь мир, но мало, кто знает, что у нее было еще одно платье, не такое торжественное, но очень милое.

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Кейт Миддлтон поразила своим платьем от Alexander McQueen 12 лет назад. С того момента его копировали несчетное количество раз. Но ее второе, секретное платье на приеме увидели лишь несколько сотен гостей. Как оно выглядело, пишет Daily Mail.

Платье цвета слоновой кости с атласным лифом и кружевными рукавами, как считается, было вдохновлено свадебным платьем Грейс Келли.

Свадебное платье Кейт Миддлтон известно всем Фото: Getty Images

Лиф платья для свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма 29 апреля сшивали вручную лучшими швеями мира в Королевской школе рукоделия с использованием техники, восходящей к 1800-м годам.

Но было и другое свадебное платье, и его увидели всего несколько сотен человек. Его также создала дизайнер Сара Бертон, креативный директор дома моды Alexander McQueen.

Есть всего несколько фото Кейт Миддлтон в этом платье. Оно было изготовлено из белого атласа с вышитым стразами поясом. В него Кейт переоделась в Кларенс-хаусе, чтобы отправиться на свадебную вечеринку в Букингемский дворец.

Тайное свадебное платье Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

После свадебной церемонии, за трансляцией которой следили миллионы зрителей по всему миру, 300 гостей были приглашены на частный прием в Букингемском дворце.

В отличие от платья, надетого во время церемонии, второе свадебное платье Кейт Миддлтон было без шлейфа и в нем она могла свободно передвигаться и танцевать всю ночь.

Она дополнила образ белым кардиганом-болеро из ангоры и распустила волосы. Известно, что вечеринка во дворце продолжалась до трех часов ночи.

Кейт была не единственной, кто решил сменить наряд после торжественной церемонии. Как сообщается, принц Уильям снял мундир, заменив его на костюм, а сестра Кейт и подружка невесты Пиппа Миддлтон переоделась из знаменитого белого платья в длинное изумрудно-зеленое платье без рукавов от дизайнера Элис Темперли.

Королевский писатель Кэти Николл рассказала об этой ночи в своей книге "Гарри: жизнь, потеря и любовь".

Она отметила, что принц Гарри, который был шафером на свадьбе брата, произнес очень милую речь, сказав, что до знакомства с Кейт в нем не было никакой романтики.

"Я сразу понял, что это серьезно, когда Уильям внезапно начал ворковать по телефону с Кейт", — пошутил принц Гарри и отметил, что брат и его вдохновил на романтические отношения. Челси Дэви, с которой он тогда встречался, застенчиво улыбнулась, а Кейт Миддлтон прослезилась.

Однако с тех пор герцог Сассекский опроверг утверждения о том, что он был шафером принца Уильяма, в своих откровенных мемуарах "Запасной".

Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли свадьбу в 2011 году Фото: Getty Images

Он заявил, что все это было для шоу и Уильям даже запрещал произносить ему речь. По его словам, настоящими шаферами были друзья Уильяма – Джеймс Мид и Томас ван Страубензи.

К слову, Томас ван Страубензи и его брат Чарли были близкими друзьями и самого принца Гарри. Они были приглашены на его свадьбу с Меган Маркл.