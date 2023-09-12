Свадебное платье Кейт Миддлтон: что оставила за кадром его автор Сара Бертон (фото)

Сара Бертон, отдавшая бренду Alexander McQueen 26 лет своей жизни, запомнится множеством невероятных ансамблей. Но настоящим бриллиантом в ее арсенале стал подвенечный наряд Кейт Миддлтон, который признан одним из самых красивых за всю историю королевских свадеб.

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11 сентября 2023 мир облетела новость о том, что Сара Бертон, которая 13 лет была креативным директором модного дома Alexander McQueen, покидает этот пост. Британский дизайнер вписала свое имя в историю моды золотыми буквами, а еще запомнилась многим как любимый модельер принцессы Уэльской Кэтрин. Очень успешное сотрудничество этих двух женщина началось с создания свадебного платья для Кейт Миддлтон в 2011 году. Тогда Сара менее года занимала пост креативного директора бренда, и заказ из Букингемского дворца стал для нее настоящим экзаменом, пишет Vanity Fair.

Подвенечный наряд Кейт считается классикой на все времена. Он произвел настоящий фурор 29 апреля 2011-го и по сей день остается самым популярным по количеству реплик. Оригинальное платье обошлось, по слухам, в 434 тысячи долларов, а его фасон и отделка, возможно, символизировали для мира следующую эпоху монархии.

Принц уильям и Кейт Миддлтон в день своей свадьбы 29 апреля 2011 года Фото: Getty

Имя дизайнера, который шьет платье для невесты наследника британского престола, держалось в строжайшем секрете. Дошло до того, что букмекеры даже делали ставки, кому же достался такой ответственный заказ, и в лидерах фигурировало имя любимого дизайнера лондонских светских львиц Брюса Олдфилда. О Саре заговорили тогда, когда за день до свадьбы она входила в отель к Кэтрин на примерку платья, однако окончательный выбор все же для многих стал большой неожиданностью, поскольку Alexander McQueen имел репутацию бренда, вызывающего споры. Об этом в своей книге "Герцогиня Кембриджская: десятилетие современного королевского стиля" пишет Бетан Холт, редактор модных новостей и репортажей The Telegraph.

"Но Кейт действительно опиралась на мастерство и пошив одежды, присущие бренду, и очень эффективно работала с Сарой Бертон, чтобы создать действительно, действительно красивое платье", – подчеркивает он.

Историк моды и профессор Колледжа искусств и дизайна Саванны Сара Коллинз отмечает, что выбор Миддлтон Бертон подчеркивает послание о том, что невеста принца показала свою поддержку традиций.

"Бертон была известна своими корсетными изделиями и использованием исторических отсылок, а также часто раздвигала границы моды", – считает она.

Свадебное платье Кейт Миддлтон: детали

Лиф платья с узкой талией и небольшими подушечками на бедрах олицетворяет традиционные техники викторианского корсетного искусства, что также является визитной карточкой Alexander McQueen. Бертон включила еще одну торговую марку с "преувеличенным" орнаментом на спине свадебного платья Кейт Миддлтон.

"Есть эта викторианская деталь суеты, и она придает ей легкий оттенок. Я почти хочу сказать, что это панковский стиль. Потому что это просто подрывает идею классического свадебного платья с немного более высококлассным силуэтом", – отмечает Холт.

Размер свадебного шлейфа составил 2 метра 70 см, а все остальные ткани, использованные при пошиве платья, помимо кружева, были закуплены и поставлены британскими компаниями.

Для создания английского и французского кружева шантильи Бертон привлекла Королевскую школу рукоделия (RSN), которая поддерживает тесные отношения с Букингемским дворцом с момента ее основания в 1872 году. Лучшая команда из 19 человек, в том числе Энн Батчер, ныне руководитель студии и преподавания, вручную вышила аппликации, украшающие юбку, шлейф, лиф и рукава, а также атласные туфли цвета слоновой кости и отделку из шелка и органзы на вуали.

Именно Сара придумала уникальную тему, отдающую дань уважения Великобритании с четырьмя национальными цветами: "английская роза, валлийский нарцисс, ирландский трилистник и шотландский чертополох". Команда RSN вручную разработала аппликации, используя процесс Каррикмакросс, который зародился в Ирландии в 1820-х годах. Он состоит в том, что кружево создается путем нанесения ткани органди на тонкую сетчатую основу и обрамления каждого мотива тонкой шнуровидной нитью. По словам Батчер, работавшей над кружевом, она и ее коллеги мыли руки каждые 30 минут, чтобы сохранить кружева и нити в первозданном виде, а иглы меняли каждые три часа, чтобы они оставались острыми и чистыми.

Однако ни Батчер, ни другие мастера до последнего не знали, кто же автор платья. Имя дизайнера было озвучено в день свадьбы. Для Сары это был оглушительный успех. Свой восторг по поводу платья высказал даже такой скупой на похвалы, но острый на язык человек как Карл Лагерфельд. Сама же Бертон отметила, что создание королевского свадебного платья было для нее "опытом всей жизни".

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Сара Бертон поправляет Кейт платье в Вестинстерском аббатстве Фото: Getty Фото: Getty

После церемонии Кейт Миддлтон представила второе свадебное платье с великолепным вырезом в форме сердца, широким серебряным поясом, украшенным кристаллами, и мягким болеро из мохера — опять же, разработанными Бертон по индивидуальному заказу.

Добавим напоследок, что Сара не любит, когда ее спрашивают об одной из ее самых выдающихся работ.

"Все всегда хотят спросить о трех вещах, о которых я не говорю: свадебное платье [Кейт Миддлтон], Ли [Александр Маккуин] и моя семья. Хочу, чтобы меня оценивали по моей работе, а не по тому, чем я занимаюсь на выходных", – говорила дизайнер.

Ранее Фокус писал, кто такая Сара Бертон, и как ей удалось продолжить дело своего учителя Ли Александра Маккуина и поднять его бренд на немыслимую высоту.