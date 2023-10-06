Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили очень эксклюзивный антикварный аукцион

На аукционе в Беркшире можно приобрести уникальные вещи вроде дельфтского фарфора, или ковров Великих Моголов.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон, как выяснилось, тайно посещают очень эксклюзивный аукцион антиквариата, где средняя стоимость лотов десятков тысяч фунтов стерлингов. На аукционе Дрюиттс продают уникальные вещи вроде топоров бронзового века, драгоценных ковров, или очень дорогого фарфора. Об этом пишет Daily Mail.

Принц и принцесса Уэльские, как оказалось, в прошлую пятницу предались тому, что можно было бы назвать пылким разглядыванием витрин, когда они нанесли сдержанный и совершенно конфиденциальный вечерний визит в торговые залы аукционистов Дрюиттс в Беркшире.

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"Они выглядели очень, очень заинтересованными", — рассказал один из любителей антиквариата, который также был там.

Он отметил, что все "все были в восторге, увидев их". ОН упомянул, что это было начало очень большого приема с шампанским, который аукционисты всегда устраивают перед серьезной продажей.

Кейт и Уильям посетили аукцион вещей антиквара, который обставлял их дворцы Фото: Getty Images

И этот аукцион, видимо, и правда предлагал уникальные лоты, раз им заинтересовались принц и принцесса Уэльские.

Известно, что на этом трехдневном аукционе продавали вещи из необычайной коллекции, собранной Робертом Каймом, который руководил косметическим ремонтом сначала Хайгроува, а затем Кларенс- хауса для короля Чарльза.

Ожидается, что выставка, насчитывающая около 1000 лотов, от ковров Великих Моголов до ваз из Делфта, принесет не менее 1,5 миллиона фунтов стерлингов – дань уважения вдохновенному, но сдержанному стилю Кайма. Который прославился не только как художник по интерьерам, но и как проницательный и опытный торговец и коллекционер антиквариата, услугами которого пользовались таки знаменитости, как Дафна Гиннесс, лорд и леди Ллойд-Уэббер и лорд Паттнэм.

Дрюиттс и Кенсингтонский дворец отказываются комментировать визит Уильяма и Кейт. Другие подозревают, что от их имени может быть сделано скрытое предложение по телефону – или даже два.

Кейт и Уильям посетили аукцион вещей антиквара, который обставлял их дворцы Фото: Getty Images

"Не столько для себя, сколько в качестве подарков родителям Кейт, брату или сестре", — предполагает другой поклонник Кайма, который внезапно скончался в прошлом году в возрасте 76 лет.

"Возможно, это ковер-медальон за 50 000 фунтов стерлингов или даже часы Георга II в длинном футляре за 4 000 фунтов стерлингов, но может быть это 15 топоров бронзового века за 2 000 фунтов стерлингов. Что может быть лучшим подарком для родных?", — пошутил инсайдер.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда на виду, а потому их частные визиты и тайная жизнь вызывает неподдельный интерес. Но, надо отметить, что избежать внимания СМИ им удается крайне редко. Даже когда принцесса Уэльская посетила с друзьями музыкальный фестиваль, это оказалось зафиксировано на фото.