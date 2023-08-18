В Сети появилось редкое неофициальное фото Кейт Миддлтон

Принцессу Уэльскую сфотографировали на фестивале, который проходил в имении ее подруги Роуз Хэнбери, маркизы Чолмондели.

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Обычно Кейт Миддлтон тщательно готовится к выходу в свет и ее образ подбирают стилисты. Но ее визит на круглосуточный музыкальный фестиваль в Норфолке был незапланирован, так что поклонники принцессы Уэльской получили редкий шанс увидеть Кейт без королевского лоска. Об этом пишет Daily Mail.

На фотографии, которая, как полагают, была сделана на фестивале в Хоутоне, имении ее друзей, маркиза и маркизы Чолмондели, принцесса Уэльская наслаждается напитком с двумя другими гостями.

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41-летняя Кейт надела черный топ с длинными рукавами и черные джинсы с ремнем на талии.

Образ она дополнила обувью от Vejas и золотыми серьгами.

Кейт Миддлтон на фестивале Фото: Соцсети

Хоть фото было не слишком качественным и сделано украдкой, модные блогеры определили, что это были серьги за 95 долларов (около 3 500 грн) от парижского бренда Sézane.

Интересно, но посещение фестиваля не было запланированным. Кейт Миддлтон проводила время со своими друзьями, маркизом и маркизой Чолмондели в их имении Хоутон-холл. А те убедили ее сходить послушать музыку на фестиваль, который проходил на территории их владений.

"После ужина один из гостей предложил Кэтрин пойти на фестиваль. Она нервничала из-за этой идеи, но обсудила это со своей охраной и приняла решение пойти. Уильяма с ней не было", — рассказал инсайдер.

Хотя известно, что Кэтрин ранее не посещала фестиваль, она любит танцевать. До того как она вышла замуж за члена королевской семьи, она часто ходила в ночные клубы и посещала вечеринки.

Позже стало известно, что Кейт Миддлтон не захотела есть уличную еду, которую подавали на фестивале из ларьков и заказала блюда из местного ресторана Turntable & Napkin, где посетители платят 60 фунтов стерлингов за обед из четырех блюд.

Принцесса наслаждалась пиццей Маргаритой и итальянским десертом с кофе.

"Ее спутники, по-видимому, привезли огромную бутылку розового вина за 500 фунтов и все они оставили обслуживающему персоналу фестивального ресторана чаевые в размере 700 фунтов стерлингов", — рассказал инсайдер.

На фестивале Кейт была в компании маркиза и маркизы Чолмондели. У пары трое детей. Их имение находится в Норфолке, там же, где и Анмер-холл, резиденция Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Роуз Хэнбери, маркиза Чолмондели, долго работала моделью, а потом – в консервативной партии. Впрочем, у нее давние связи с королевской семьей. Ее бабушка Роуз Ламберт была подружкой невесты на свадьбе королевы Елизаветы и принца Филиппа в 1947 году. А сын Роуз был одним из пажей на коронации короля Чарльза.

Кейт Миддлтон и маркиза Чолмондели Фото: Getty Images

Ее супруг, режиссер Дэвид Роксэвидж, маркиз Чолмондели, потомок первого премьер-министра Англии Роберта Уолпола и бывший паж королевы.

Также на вечеринке была Софи Картер, еще одна подруга Кейт Миддлтон. Она — дочь норфолкского строительного магната Роберта Картера.

Раньше она встречалась с лучшим другом принца Уильяма Томасом ван Страубензи, но вышла замуж за Роберта Снаггса в епископальной церкви Святого Андрея в Норфолке в 2018 году.

Принц Джордж был пажом, а принцесса Шарлотта была подружкой невесты на их свадьбе, на которой присутствовали Кейт и принц Уильям, а также семья Миддлтон.

Напомним, ранее стало известно, что Кейт Миддлтон стала центральной фигурой в королевской семье.