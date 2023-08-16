Кейт Миддлтон появилась в серьгах за 95 долларов (фото)

Королевская персона стала гостьей ночного рейв-фестиваля в Норфолке.

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Кейт Миддлтон посетила музыкальный фестиваль в серьгах за 95 долларов. Об этом сообщает Royal Fashion Police.

Жена принца Уильяма стала гостьей культурного события в Норфолке 12 августа 2023 года. Она посетила рейв-фестиваль Houghton без мужа.

Для выхода в свет принцесса Уэльская выбрала лаконичный и стильный образ — черные брюки и кофточку с открытыми плечами. На ногах королевской персоны были белые кожаные кроссовки за 120 долларов (примерно 4 400 грн).

А в качестве аксессуаров она добавила подвеску и золотые серьги за 95 долларов (около 3 500 грн) от парижского бренда Sézane.

"Каждая наша коллекция, вдохновленная Парижем и людьми, которые называют его домом, — это разговор с самим городом и ода свободе", — описывают свои ценности представители бренда на официальном сайте.

Волосы мамы троих детей были распущены. Она общалась с присутствующими гостями и держала в руках свой напиток.

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Кейт Миддлтон

Напомним, Кейт Миддлтон никогда не простит Меган Маркл за "публичное предательство".

Также Фокус детальнее писал о ночном рейв-фестивале, который принцесса Уэльская посетила без мужа.