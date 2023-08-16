Кейт Миддлтон никогда не простит Меган Маркл, — источник

Окончательным "предательством" стало интервью Сассекских Опре Уинфри в 2021 году.

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Кейт Миддлтон никогда не простит Меган Маркл за ее "окончательное предательство". Об этом пишет OK! Magazine.

После того, как герцог и герцогиня Сассекские пообщались с Опрой Уинфри для их интервью в 2021 году, принцесса Уэльская не сможет простить жену принца Гарри за нанесенный "вред".

"Кейт нарисовала жесткую линию на песке — она не изменит своего мнения относительно них", — сказал инсайдер.

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"Они никогда не просили прощения за свою ложь. Но Уильяму труднее, потому что Гарри — его брат. Вокруг ужасная ситуация", — добавил источник.

Сообщается, что Кейт восприняла скандальное интервью с Опрой как "окончательное предательство" Меган Маркл. Более того, инсайдер утверждает, что надежды принца Уильяма "протянуть оливковую ветвь Гарри" "разозлили" Кейт.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty Images

"Но Кейт считает, что Гарри и особенно Меган нанесли достаточно вреда королевской семье, и нанесут еще больше, если их впустят обратно", — добавил источник.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty Images

Однако недавно сообщалось, что принцесса Уэльская звонила 38-летнему Гарри поздно вечером, пытаясь наладить его разрушенные отношения с королевской семьей.

Напомним, Кейт Миддлтон отправилась на музыкальный фестиваль без принца Уильяма.

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