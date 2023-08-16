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Кейт Міддлтон ніколи не пробачить Меган Маркл, — джерело

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Фото: Колаж Focus.ua | Кейт Міддлтон та Меган Маркл

Остаточною "зрадою" стало інтервʼю Сассекських Опрі Вінфрі у 2021 році.

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Кейт Міддлтон ніколи не пробачить Меган Маркл за її "остаточну зраду". Про це пише OK! Magazine.

Після того, як герцог і герцогиня Сассекські поспілкувалися з Опрою Вінфрі для їхнього інтерв'ю у 2021 році, принцеса Уельська не зможе пробачити дружину принца Гаррі за завдану "шкоду".

"Кейт намалювала жорстку лінію на піску — вона не змінить своєї думки щодо них", — сказав інсайдер.

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"Вони ніколи не просили вибачення за свою брехню. Але Вільяму важче, тому що Гаррі — його брат. Навкруги жахлива ситуація", — додало джерело.

Повідомляється, що Кейт сприйняла скандальне інтерв'ю з Опрою як "остаточну зраду" Меган Маркл. Більше того, інсайдер стверджує, що сподівання принца Вільяма "протягнути оливкову гілку Гаррі" "розлютили" Кейт.

Кейт Міддлтон та Меган Маркл Fullscreen
Кейт Міддлтон та Меган Маркл
Фото: Getty Images

"Але Кейт вважає, що Гаррі і особливо Меган завдали достатньо шкоди королівській родині, і завдадуть ще більше, якщо їх впустять назад", — додало джерело.

Кейт Міддлтон та Меган Маркл Fullscreen
Кейт Міддлтон та Меган Маркл
Фото: Getty Images

Проте нещодавно повідомлялося, що принцеса Уельська телефонувала 38-річному Гаррі пізно ввечері, намагаючись налагодити його зруйновані стосунки з королівською родини.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон відправилася на музичний фестиваль без принца Вільяма.

Також Фокус писав про улюблене місце проживання Кейт Міддлтон.