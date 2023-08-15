Кейт Миддлтон сходила на ночной рейв-фестиваль без принца Уильяма

Принцесса Уэльская оставила мужа дома и повеселилась на 24-часовом музыкальном фестивале вместе со своей подругой из высшего общества.

Related video

Кейт Миддлтон, которую мы привыкли видеть на официальных мероприятиях, или в кругу семьи, оказывается не против повеселиться. На минувших выходных 41-летняя принцесса Уэльская впервые посетила музыкальный фестиваль. Об этом пишет Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Она проводила время со своими соседями из Норфолка, маркизом и маркизой Чолмондели, Дэвидом и Роуз, в их величественном имении Хоутон-холл. В то время в их поместье площадью 1000 акров проходил фестиваль Хоутон. Houghton Festival — это фестиваль искусств и музыки, который традиционно проходит в Норфолке.

Мероприятие объявили единственным круглосуточным музыкальным фестивалем в Великобритании, это детище диджея Крейга Ричардса, который запустил мероприятие в 2017 году. Более 200 артистов выступили на 13 сценах с прошлого четверга по воскресенье. Фестиваль посетили более 12 000 человек.

"После ужина один из гостей предложил Кэтрин пойти на фестиваль. Она нервничала из-за этой идеи, но после долгих обсуждений со своими офицерами охраны она поехала на фестиваль со своими телохранителями. Уильяма с ней не было", — рассказал источник.

Хотя известно, что Кэтрин ранее не посещала фестиваль, она любит танцевать. И до свадьбы с принцем Уильямом она часто посещала вечеринки, ночные клубы и концерты.

Представитель Кенсингтонского дворца отказался от комментариев, поэтому неясно, почему Уильям не присоединился к своей жене. Инсайдеры полагают, что принц проводил время со своими друзьями и они охотились на тетеревов.

Дэвид и Роуз Чолмондели – близкие друзья Кейт Миддлтон. Они живут рядом и часто проводят с нею время.

Маркиз и маркиза Чолмондели

В сентябре прошлого года маркиз был заменен на посту лорда-камергера после смерти королевы Елизаветы. Его сменил 7-й лорд Кэррингтон, чей покойный отец служил министром иностранных дел при Маргарет Тэтчер.

Однако король Чарльз позаботился о том, чтобы маркиз, он же кинорежиссер Дэвид Роксэвидж, не утратил своей тесной связи с монархией. Так что его назначили на новую должность помощника. Он будет присутствовать на важных государственных и королевских мероприятиях, а также будет призван представлять Его Величество на различных мероприятиях.

Роуз вышла замуж за Роксэвиджа в 2009 году. Он на 23 года старше ее, и ранее его считали закоренелым холостяком.

Вскоре у Роуз родились близнецы: Александр и Оливер, позже на свет появилась дочка Айрис.

В то время как Кэтрин и Уильям останавливаются в Анмер-холле, маркиз и маркиза Чолмондели живут в соседнем Хоутон-холле, одном из самых роскошных имений Великобритании.

Кейт Миддлтон и маркиза Чолмондели Фото: Getty Images

Считается, что Кейт Миддлтон подружилась с Роуз из-за детей. И с тех пор их часто видели вместе на приемах и частных вечеринках.

Напомним, в июне этого года принц Уильям сходил в ночной клуб без своей жены. Компанию ему составили его старые приятели. И источники рассказывали, что принцесса Уэльская была очень недовольна его ночными развлечениями.