Принц Уильям сходил на вечеринку в ночной клуб без Кейт Миддлтон (видео)

Принц Уэльский пританцовывал и пил пиво.

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Принц Уильям был замечен в компании друзей в британском ночном клубе в прошлую пятницу. Его супруги, 41-летней Кейт Миддлтон с ним не было. На видео, полученном Daily Mail, принц Уэльский запечатлен на вечеринке в KOKO в частной кабинке.

Ему компанию составили несколько джентльменов, в том числе его давний друг Гаем Пелли, который также является крестным отцом 5-летнего принца Луи. Также на вечеринке присутствовал близкий друг семьи — крестный отец принцессы Шарлотты — Джеймс Мид.

Все трое мужчин красиво оделись в рубашки с воротником для ночного похода в клуб, по-видимому, чтобы отпраздновать недавний 41-й день рождения принца Уэльского.

Уильям пошел в клуб KOKO через несколько часов после того, как он и Миддлтон, которая раньше была его партнершей по вечеринкам, появились на Royal Ascot.

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