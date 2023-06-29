Принц Вільям сходив на вечірку в нічний клуб без Кейт Міддлтон (відео)

Принц Уельський пританцьовував і пив пиво.

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Принца Вільяма помітили в компанії друзів у британському нічному клубі минулої п'ятниці. Його дружини, 41-річної Кейт Міддлтон з ним не було. На відео, отриманому Daily Mail, принц Уельський зображений на вечірці в KOKO в приватній кабінці.

Йому компанію склали кілька джентльменів, зокрема його давній друг Гаєм Пеллі, який також є хрещеним батьком 5-річного принца Луї. Також на вечірці був присутній близький друг сім'ї — хрещений батько принцеси Шарлотти — Джеймс Мід.

Усі троє чоловіків гарно вдяглися в сорочки з коміром для нічного походу в клуб, мабуть, щоб відсвяткувати нещодавній 41-й день народження принца Уельського.

Вільям пішов до клубу KOKO через кілька годин після того, як він і Міддлтон, яка раніше була його партнеркою по вечірках, з'явилися на Royal Ascot.

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