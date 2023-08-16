Кейт Міддлтон зʼявилася у сережках за 95 доларів (фото)

Королівська персона стала гостею нічного рейв-фестивалю в Норфолку.

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Кейт Міддлтон відвідала музичний фестиваль у сережках за 95 доларів. Про це повідомляє Royal Fashion Police.

Дружина принца Вільяма стала гостею культурної події в Норфолку 12 серпня 2023. Вона відвідала рейв-фестиваль Houghton без чоловіка.

Для виходу у світ принцеса Уельська обрала лаконічний та стильний образ — чорні штани та кофтинку з відкритими плечима. На ногах королівської персони були білі шкіряні кросівки за 120 доларів (приблизно 4 400 грн).

А в ролі аксесуарів вона додала підвіску та золоті сережки за 95 доларів (близько 3 500 грн) від паризького бренду Sézane.

"Кожна наша колекція, натхненна Парижем і людьми, які називають його домом, — це розмова із самим містом і ода свободі", — описують свої цінності представники бренду на офіційному сайті.

Волосся мами трьох дітей було розпущене. Вона спілкувалася з присутніми гостями та тримала в руках свій напій.

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Кейт Міддлтон

Нагадаємо, Кейт Міддлтон ніколи не пробачить Меган Маркл за "публічну зраду".

Також Фокус детальніше писав про нічний рейв-фестиваль, який принцеса Уельська відвідала без чоловіка.