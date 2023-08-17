Кейт Миддлтон стала ключевой фигурой в королевской семье, — эксперт

Ник Буллен считает, что принцесса Уэльская ведет себя как следующая королева.

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Кейт Миддлтон — настоящая "сила за троном", считает королевский эксперт. Об этом пишет Fox News.

41-летняя принцесса Уэльская готовилась к своей роли с тех пор, как в 2011 году вышла замуж за принца Уильяма.

Эксперт недавно обнародовал, что Миддлтон является настоящей "силой за троном" и достаточно жесткая, чтобы стоять на стороне Уильяма, когда они участвуют в королевских делах.

Соучредитель True Royalty TV Ник Буллен заявил, что мать троих детей полна "стального" и "очень сильного характера".

"[Она] превратилась из молодой невесты в ключевого игрока в королевской семье", — отметил он.

Буллен продолжил: "Если вы посмотрите сейчас на все фотографии, она всегда впереди и в центре. Она выглядела потрясающе на коронации, она выглядела невероятно на Аскоте".

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Кейт Миддлтон Фото: Getty

"Теперь она в каждом дюйме принцесса. И я думаю, что на коронации все согласились, что она выглядела как следующая королева", — сказал он.

Эксперт также заявил, что после смерти королевы Елизаветы II в прошлом году 41-летний Уильям и многие другие члены королевской семьи искали вдохновения у Кэтрин, и она принимала важные решения по защите репутации королевской семьи.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри без "благословения" Меган Маркл не будет разговаривать с Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о появлении принцессы Уэльской на публике в серьгах за 95 долларов.