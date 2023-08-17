Кейт Міддлтон стала ключовою фігурою в королівській родині, — експерт

Нік Буллен вважає, що принцеса Уельська поводиться як майбутня королева.

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Кейт Міддлтон — справжня "сила за троном", вважає королівський експерт. Про це пише Fox News.

41-річна принцеса Уельська готувалася до своєї ролі відтоді, як у 2011 році вийшла заміж за принца Вільяма.

Експерт нещодавно оприлюднив, що Міддлтон є справжньою "силою за троном" і досить жорстка, щоб стояти на боці Вільяма, коли вони беруть участь у королівських справах.

Співзасновник True Royalty TV Нік Буллен заявив, що мати трьох дітей сповнена "сталевого" та "дуже сильного характеру".

"[Вона] перетворилася з молодої нареченої в ключового гравця в королівській родині", — зазначив він.

Буллен продовжив: "Якщо ви подивитесь зараз на всі фотографії, вона завжди попереду й у центрі. Вона виглядала приголомшливо на коронації, вона виглядала неймовірно на Аскоті".

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Кейт Міддлтон Фото: Getty

"Тепер вона в кожному дюймі принцеса. І я думаю, що на коронації всі погодилися, що вона виглядала як наступна королева", — сказав він.

Експерт також заявив, що після смерті королеви Єлизавети ІІ минулого року 41-річний Вільям та багато інших членів королівської родини шукали натхнення в Кетрін, і вона робила важливі рішення щодо захисту репутації королівської родини.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі без "благословення" Меган Маркл не розмовлятиме з Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про появу принцеси Уельської на публіці в сережках за 95 доларів.