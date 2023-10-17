Стало известно, почему Кейт Миддлтон стала чаще появляться в деловых костюмах

За осень 2023 года супруга будущего короля Великобритании более 10 раз вышла в свет в брючных ансамблях.

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Стало известно, почему принцесса Уэльская Кейт Миддлтон стала чаще выходить на публику в деловых костюмах. Об этом пишет Page Six.

Со времен свадьбы Кейт Миддлтон с принцем Уильямом в 2011 году поклонники королевской семьи обычно замечали жену будущего суверена в платьях-пальто, цветастых платьях миди и блузках с узорами, но в сентябре 2023 года произошли кардинальные изменения в ее привычной рутине одежды.

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Кейт Миддлтон появилась на публике в белоснежном брючном костюме (фото)

8 сентября 2023 года — в первую годовщину смерти королевы Елизаветы II — 41-летняя принцесса Уэльская в последний раз надевала платье перед тем, как начать демонстрировать серию деловых блейзеров и брюк.

Кейт Миддлтон на годовщине смерти королевы Елизаветы II Фото: Getty Images

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Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Королевская особа надела 13 различных образов с брюками, прежде чем нарушить свою рутину в прошлую среду, 11 октября, выбрав удобный трикотажный комплект для двух визитов в университет.

Королевский историк Джессика Сторощук рассказывает, что смерть покойной королевы Елизаветы II в 2022 году могла вызвать изменения в гардеробе жены принца Уильяма.

Вероятно, когда Чарльз III был коронован в мае 2023 года, принцесса почувствовала, что имеет больше свободы одеваться по-другому, и блогер An Historian About Town поделился, что Ее Величество "редко надевала брючные костюмы на официальные мероприятия, лишь однажды будучи в туре в Канаде в 1970 году".

"Кэтрин сейчас начинает утверждаться в своей новой роли принцессы Уэльской", — добавляет Сторощук. "Ее брючные костюмы можно рассматривать как визуальный признак ее профессионального подхода к новому положению в семье".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty

Еще один эксперт считает, что Миддлтон, возможно, пытается оторваться от шаблона, который утвердил ее как икону моды.

Напомним, какими эмодзи чаще всего пользуются принц Уильям и его жена.

Также Фокус писал об образе Кейт Миддлтон во время визита во Францию.