Принц Вільям та Кейт Міддлтон не зможуть пробачити Гаррі, — джерело

Напередодні герцог Сассекський навіть телефонував старшому брату.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям не зможуть пробачити принца Гаррі. Про це пише OK!.

Принц Уельський і його брат, герцог Сассекський, пережили напружені відносини, оскільки останній залишив позаду офіційні королівські обов'язки у 2020 році.

Королівський біограф Том Бавер стверджує, що якби 38-річний Гаррі запропонував перемир’я Вільяму та його дружині Кейт Міддлтон, йому могли б відмовити.

Нещодавно він сказав, що герцог Сассекський "не може повернутися" до них, оскільки він "заподіяв стільки шкоди родині".

Принц Гаррі Фото: Getty Images

Гаррі та його дружина Меган Маркл переїхали до Каліфорнії у 2020 році після того, як вони випустили низку проектів, у яких детально описують їхню "боротьбу з королівським життям", включаючи його мемуари "Spare" та їхній серіал для Netflix "Harry & Meghan".

Принц Гаррі, Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

"Я думаю, що пропозиція Гаррі буде відхилена. Я сумніваюся, що Вільям і Кейт зможуть пробачити Гаррі", – пояснив він.

Джерело також повідомило виданню, що Гаррі нещодавно подзвонив Вільяму, намагаючись припинити їхню ворожнечу. Однак принц Уельський був "приголомшений" і не знав, що відповісти.

"Занепокоєння полягає в тому, що якщо він все-таки повернеться, він цілком може пошкодити ще більше", — продовжив він.

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Нагадаємо, королівська родина зробить усе можливе, аби мемуари "Запасний" не повторились.

Також Фокус писав про справжній характер Кейт Міддлтон.