Кейт Міддлтон жорсткіша, ніж думають королівські шанувальники, — експерт

Кейт знає, що одного разу стане королевою, і "дуже ретельно думає про довгострокову безпеку, силу та стабільність королівської сім'ї як інституту".

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Королівський експерт Валентин Лоу розповів PageSix у недавньому інтерв'ю, що 41-річна принцеса Уельська жорсткіша, ніж показує публіці.

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"Цікаво, що за лаштунками вона набагато сталевіша, набагато жорсткіша, ніж ми думаємо, — сказав він. — Вона симпатична жінка, гарно одягається, мило посміхається, займається доволі безперечною благодійністю. Багато хто може подумати, що вона злегка млява".

Лоу сказав, що один із прикладів жорсткості принцеси Уельської стався після гучного інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл із Опрою Вінфрі, яке вийшло в ефір у березні 2021 року.

Тоді Меган Маркл поділилася, що в неї були думки про самогубство під час її короткого перебування членом королівської сім'ї, який працює. 38-річний герцог Сассекський також натякнув, що монархія стала заздрити Маркл, побачивши, наскільки вона популярна під час першого турне пари по Австралії.

Принц Гаррі та Меган Маркл на інтерв'ю у 2021 Фото: Скриншот

Герцогиня Сассекська також стверджувала, що Міддлтон була тією, хто змусив її плакати через сукні квіткарок на весіллі з Гаррі 2018 року, а не навпаки, як повідомлялося раніше.

Палац чекав, поки інтерв'ю вийде в ефір у Великій Британії, щоб дати відповідь, і Лоу каже в новій главі для видання в м'якій обкладинці своєї книжки "Придворні", що королівська сім'я розділилася в думках щодо того, як реагувати.

"Уся сім'я засмучена, дізнавшись, наскільки складними були останні кілька років для Гаррі та Меган. Порушені питання, особливо расові, викликають занепокоєння, — йдеться в заяві. — Попри те, що деякі спогади можуть відрізнятися, до них ставляться дуже серйозно, і сім'я обговорюватиме їх приватно".

Лоу сказав, що Жан-Крістоф Грей, нещодавно призначений особистий секретар принца Вільяма, придумав пам'ятну фразу "спогади можуть відрізнятися" в заяві, маючи на увазі, що Палац не згоден з тим, що сталося.

"Були деякі люди в інших [королівських] домах, які відчували, що це викличе неприязнь до Гаррі та Меган, сильно постраждає та просто збереже всю неприємність. Але саме Кейт справді виступила із сильним аргументом", — зазначив він, додавши, що мама трьох дітей хотіла, щоб цей рядок залишився в заяві, щоб версію подій Маркл і Гаррі не сприйняли за правду.

Експерт сказав, що Міддлтон прекрасно усвідомлює, що "одного разу вона стане королевою", і "дуже ретельно думає про довгострокову безпеку, силу та стабільність королівської сім'ї як інституту".

Раніше Фокус писав, що принц Вільям не їв тиждень перед скандальним інтерв'ю принца Гаррі Опрі Вінфрі.