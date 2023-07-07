Принц Вільям не їв тиждень перед скандальним інтерв'ю принца Гаррі Опрі Вінфрі

Принц Вільям був стурбований через гучне інтерв'ю його брата з Опрою Вінфрі.

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41-річний принц Уельський переживав і "відрізав себе від світу" перед скандальним інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл 2021 року. Про це розповіла головна редакторка Mail on Sunday Шарлотта Гріффітс, пише PageSix.

"Я вже давно чула про це з різних джерел. Напередодні того інтерв'ю з Опрою Вільяма буквально нудило від занепокоєння, — сказала вона. — Він не їв, і він став — не самітником — але він безумовно ховався. Він на якийсь час вирушив у королівську резиденцію, щоб відгородитися від світу. По суті, він був просто розбитий".

Принц Гаррі та Меган Маркл на інтерв'ю у 2021 Фото: Скриншот

Гріффітс також стверджує, що дружина Вільяма, Кейт Міддлтон, втрутилася, щоб "захистити" свого чоловіка.

"І що робила Кейт, так це підтримувала свого чоловіка. Кейт сказала: "Я повинна заступитися за цього хлопця і захистити його. Його це знищує", і це, ймовірно, зробило її досить жорсткою, хоча в неї репутація сором'язливої, — пояснила журналістка. — Але коли справа доходить до захисту її чоловіка, вона збирається втрутитися і захистити його".

Кейт Міддлтон і принц Вільям Фото: Getty Images

Після одкровень Меган Маркл і принца Гаррі преса знайшла величезну кількість нестиковок у тому, що розповідали герцоги телеведучій. Вони звинуватили Букінгемський палац у расизмі та відсутності психологічної допомоги, а також висловили низку інших претензій. Однак тільки британські ЗМІ нарахували 17 фактів, які або не відповідали дійсності, або були перекручені та перекручені, або ж зовсім на перевірку виявилися брехнею.

За інформацією журналістів, Опра Вінфрі дуже засмутилася, оскільки не очікувала, що вона пошкодує про цю співпрацю.

Також Фокус писав, що Опра Вінфрі видалила зі свого каналу на YouTube скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі.