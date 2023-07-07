Принц Уильям не ел неделю перед скандальным интервью принца Гарри Опре Уинфри

Принц Уильям был обеспокоен из-за громкого интервью его брата с Опрой Уинфри.

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41-летний принц Уэльский переживал и "отрезал себя от мира" перед скандальным интервью принца Гарри и Меган Маркл в 2021 году. Об этом рассказала главный редактор Mail on Sunday Шарлотта Гриффитс, пишет PageSix.

"Я уже давно слышала об этом из разных источников. В преддверии того интервью с Опрой Уильяма буквально тошнило от беспокойства, — сказала она. — Он не ел, и он стал — не затворником — но он определенно прятался. Он на какое-то время отправился в королевскую резиденцию, чтобы отгородиться от мира. По сути, он был просто разбит".

Принц Гарри и Меган Маркл на интервью в 2021 Фото: Скриншот

Гриффитс также утверждает, что жена Уильяма, Кейт Миддлтон, вмешалась, чтобы "защитить" своего мужа.

"И что делала Кейт, так это поддерживала своего мужчину. Кейт сказала: "Я должна заступиться за этого парня и защитить его. Его это уничтожает", и это, вероятно, сделало ее довольно жесткой, хотя у нее репутация застенчивой, — пояснила журналистка. — Но когда дело доходит до защиты ее мужа, она собирается вмешаться и защитить его".

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

После откровений Меган Маркл и принца Гарри пресса нашла огромное количество нестыковок в том, что рассказывали герцоги телеведущей. Они обвинили Букингемский дворец в расизме и отсутствии психологической помощи, а также высказали ряд других претензий. Однако только британские СМИ насчитали 17 фактов, которые либо не соответствовали действительности, либо были перекручены и искажены, либо же вовсе на поверку оказались ложью.

По информации журналистов, Опра Уинфри очень расстроилась, поскольку не ожидала, что она пожалеет об этом сотрудничестве.

Также Фокус писал, что Опра Уинфри удалила со своего канала на YouTube скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри.