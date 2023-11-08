Принц Гарри продемонстрировал свои военные медали (фото)

Три британские армейские ленты ему подарила покойная бабушка, королева Елизавета II.

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Принц Гарри продемонстрировал свои военные медали после того, как ему запретили надевать форму на коронацию Чарльза III. Об этом пишет New York Post.

Герцог Сассекский поздравил военнослужащих и ветеранов в виртуальном выступлении на 17-м ежегодном благотворительном мероприятии Stand Up for Heroes.

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Принц Гарри отказался приехать к отцу на 75-летие

Это событие отметило ветеранов Америки и их семьи, а сын британского короля Чарльза III носил собственные военные медали в видео — всего через несколько месяцев после того, как ему запретили надевать форму на коронацию отца.

Его речь также состоялась в тот самый день, когда 74-летний король Чарльз произнес свою первую королевскую речь перед парламентом Великобритании.

В своем ролике принц Гарри был одет в деловой костюм и медали. Три британские армейские ленты ему подарила покойная бабушка, королева Елизавета II. Один его значок имел изображение мака Королевского британского легиона.

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Как известно, принц Гарри прослужил в армии 10 лет и дважды побывал в Афганистане.

Принц Гарри Фото: Getty Images

В своем монологе основатель Invictus Games пошутил о своих рыжих волосах и о том, что его никогда не критиковали.

Принц Гарри Фото: Getty

"Из-за ошеломляюще низкого количества имбиря в прошлом году и из уважения к моим другим видам, находящимся под угрозой исчезновения, я пришел на службу", — засмеялся он.

Принц Гарри на коронации отца 6 мая 2023 года Фото: Getty Images

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри находятся на грани развода.

Также Фокус писал о появлении принца Гарри на Формуле-1 без жены.