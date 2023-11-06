Меган Маркл появилась на публике в платье за 257 тысяч гривен (фото)

Принц Гарри с супругой посетили концерт в Вегасе.

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Меган Маркл посетила концерт Кэти Перри в платье за почти семь тысяч долларов. Об этом сообщает Royal Fashion Police.

Герцогиня Сассекская появилась на публике 5 ноября 2023 года в Вегасе. Бывшая американская актриса прибыла на шоу в компании своего мужа, младшего сына британского короля Чарльза ІІІ, принца Гарри.

Она продемонстрировала мини-платье с цветочной аппликацией в черном цвете от Valentino из прошлого сезона. Сообщается, что цена наряда составляет $6,906 (около 257 тысяч гривен).

На ногах королевской персоны были туфли, вероятно, от Christian Louboutin за £585 (более 26 тысяч гривен).

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Она собрала темные волосы в пучок и добавила к образу лаконичные аксессуары. В какой-то момент мама двоих детей надела пиджак, шагая от машины.

Тем временем принц Гарри также выбрал образ в темных тонах для концерта американской певицы.

Меган Маркл на концерте Кэти Перри

Напомним, подруга покойной королевы Елизаветы ІІ раскритиковала супругу принца Гарри.

Также Фокус писал о Хэллоуине 2023 в семье Сассекских.