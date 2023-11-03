Принца Гарри и Меган Маркл заметили с детьми на Хэллоуин (фото)

Королевская пара провела праздник в Монтесито, Калифорния, куда перебралась в 2020 году.

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Принца Гарри и Меган Маркл заметили с детьми на Хэллоуин 2023. Снимком герцогов Сассекских с наследниками на "жуткий" праздник делится королевский фанат в Х (Twitter).

Королевская чета была замечена на праздновании Хэллоуина с 4-летним принцем Арчи и 2-летней принцессой Лилибет в своем родном городе Монтесито, штат Калифорния.

Свидетель, который был поблизости, сфотографировал семью Сассекских из четырех человек, которая бегает по соседству, чтобы просить конфеты по обычаю праздника.

Арчи был одет в жуткий костюм скелета, когда он держался за руку своего папы, а другой — за ведро в форме тыквы, чтобы носить сладости.

Тем временем бывшая звезда экрана держала на руках маленькую Лилибет, которая для этого случая была одета в большой пухлый розовый костюм.

"С Хэллоуином от принца Гарри, Меган, Арчи и Лилибет", — написал поклонник герцогов Сассекских.

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