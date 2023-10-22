Рождественские планы принца Гарри и Меган Маркл могут расстроить короля Чарльза ІІІ, — эксперт

Историк Тасса Данлоп вспомнила, что в Балморале летом 2023 года принц Гарри не появился.

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Рождественские планы принца Гарри и Меган Маркл могут огорчить британского короля Чарльза III. Об этом пишет Mirror.

В 2022 году герцог и герцогиня Сассекские пропустили рождественские праздники с королевской семьей, и, по словам эксперта и историка Тессы Данлоп, в этом году пара также не присоединится к родственникам Гарри.

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"Приближается Рождество, и мы хотим, чтобы Меган и Гарри внесли в бренд Виндзор немного трансатлантического напряжения", — считает Данлоп.

"Но не задерживайте дыхание, поскольку Гарри не появился в Балморале этим летом, вряд ли он украсит Сандрингем своим присутствием", — добавила она, имея в виду отсутствие герцога Сассекского на ежегодных летних каникулах королевской семьи в шотландском поместье Балморал.

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Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Archwell

"Не похоже, что король Чарльз получит рождественские объятия с отсутствующими внуками", — добавила она, имея в виду детей пары принца Арчи и принцессу Лилибет.

39-летний Гарри и 42-летняя Меган теперь не имеют официального места жительства в Великобритании после того, как король прислал им уведомление о выселении из их бывшей королевской резиденции Фрогмор Коттедж, куда сейчас хотят переселить принца Эндрю.

Король Чарльз III Фото: Getty Images

Данлоп считает, что пара "расширится и приобретет что-то свое". Эксперт также добавила, что теперь супругам придется дополнительно раскошелиться на свою безопасность во время визита в Европу.

Напомним, герцог Сассекский ищет уединенный дом в Великобритании.

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