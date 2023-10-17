Принц Гарри ищет уединенный дом в Великобритании

По информации инсайдера, Гарри и Меган не собираются просить недвижимость у короля после того как их выставили из коттеджа Фрогмор.

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Согласно инсайдерской информации, герцогине Сассекской вряд ли захочет проводить много времени в Великобритании. Об этом пишет издание Ok! со ссылкой на собственные источники.

Гарри и Меган сложили с себя полномочия членой королевской семьи в 2020 году и уехали из Великобритании, чтобы начать новую жизнь в Калифорнии. И вот спустя три года источник сообщил изданию, что герцог Сассекски неожиданно начал искать дом для покупки, чтобы его семья могла жить и в Штатах и в Соединенном королевстве. Вероятно, поиск нового дома спровоцировало и то, что в начале года герцога и герцогиню Сассекских пропросили покинуть коттедж Фрогмор, принадлежащий короне.

Однако по информации источника, решение Гарри купить дом в Великобритании вызвало некоторую напряженность в отношениях с Меган, которой больше нравится жить в США.

"Между парой есть разногласия по этому вопросу, но вскоре они начнут искать собственную недвижимость недалеко от Лондона, и Гарри во многом возглавляет это дело", – сообщил источник.

Инсайдер отметил, что Гарри и Меган не собираются просить недвижимость у короля из-за ситуации, сложившейся с коттеджем Фрогмор, а о "небольшой квартирке" в ​​Кенсингтонском дворце "не может быть и речи". Поэтому пара решила приобрести дом в Великобритании на собственные средства.

После ссоры Гарри и Меган с королевской семьей и их переезда в Штаты в 2020 году герцогиня Сассекская приезжала в Великобританию всего несколько раз, один из которых был по случаю похорон королевы в сентябре прошлого года.

По мнению королевского эксперта Дункана Ларкомба, вполне вероятно, что в будущем Гарри будет регулярно возвращаться в Великобританию без супруги, как это было, например, на похоронах принца Филиппа в апреле 2021 года и открытии памятника принцессе Диане спустя три месяца.

"У Гарри больше причин вернуться в Великобританию, чем у Меган, поэтому я думаю, что мы увидим эти поездки, особенно если он участвует в таких мероприятиях, как Игры непокоренных. Маловероятно, что Меган захочет проводить здесь много времени. Она не показала никаких признаков того, что питает какую-либо любовь к Англии", – отметил королевский эксперт.

Дункан считает, что одной из причин решения Гарри переехать домой являются его дети, четырехлетний Арчи и двухлетняя Лилибет. И вероятно, Гарри хочет, чтобы у его детей сложились отношения с кузенами и другими родственниками.

Напимним, Принц Гарри и Меган Маркл улетели на карибский остров миллиардеров. Пара решила устроить себе романтический отпуск без детей.