Принц Гарри и Меган Маркл улетели на карибский остров миллиардеров

На отдыхе пару заметили без детей, принца Арчи и принца Лилибет.

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Принц Гарри и Меган Маркл решили устроить себе романтический отпуск и отправились на остров Кануан в Карибском море, который часто называют "островом миллиардеров" из-за концентрации толстосумов на квадратный метр, пишет Hello.

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По информации издания, пара полетела на отдых без своих детей, принца Арчи и принцессы Лилибет, и местные папарацци уже успели сфотографировать супругов, которые прогуливались по улице.

В частности они были замечены выходящими из магазина Faye, одного из нескольких розничных магазинов в Марине, который предлагает "эксклюзивный выбор свежих сезонных органических продуктов, от овощей до сыров, сладостей, морепродуктов и эксклюзивных мясных нарезок, импортированных из Франции".

Меган была одета в макси-платье цвета слоновой кости от Chloe, сочетав его с белой панамой и такого же цвета сумкой Goyard, а Гарри надел простую футболку, шорты и черную бейсболку.

Остров Кануан расположен в Сент-Винсенте и Гренадинах и позиционирует себя как "одно из самых востребованных роскошных мест в мире". Здесь находятся великолепные пляжи с белым песком и чистая голубая вода, поле для гольфа, где проводятся чемпионаты, и пристань для суперяхт.

У членов королевской семьи есть разные варианты проживания, но Меган известна своей дружбой с Маркусом Андерсоном, директором по работе с членами семьи Soho House, поэтому у них может быть Soho Beach House, который стоит 1200 долларов в сутки. Такие участники, как Меган, платят 1020 долларов за ночь.

Совсем недавно Гарри и Меган побывали в Нью-Йорке, где поучаствовали в саммите по психическому здоровью, организованном их фондом Archewell Foundation. Во Всемирный день психического здоровья Меган рассказала о обственном материнском опыте во время разговора с Карсоном Дейли.

Вместе со скорбящими родителями, которые трагически потеряли детей из-за использования ими социальных сетей, а также с экспертами члены королевской семьи говорили о необходимости позитивных изменений в онлайн-безопасности.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл задала новый тренд в верхней одежде, а также рассказывал, какие пальто она носит в прохладную погоду.