Меган Маркл заявила, что быть мамой — самая важная вещь в ее жизни

Герцог и герцогиня Сассекские отметили Всемирный день психического здоровья с специальной группой родителей в Нью-Йорке.

Related video

Герцог и герцогиня Сассекские приехали в Нью-Йорк во вторник, 10 октября, на мероприятие своего фонда Archewell Foundation, предоставив платформу для родителей, решающих проблемы психического здоровья в современную цифровую эпоху. На саммите приняли участие родители, пережившие трагедию, связанную с их ребенком, сообщает Рeople.

"Мы знаем, что вам, ребята, нелегко находиться здесь, поэтому большое вам спасибо", — сказал Гарри.

Затем Меган добавила: "Год назад мы встретились с некоторыми семьями, и в то время было невозможно не плакать, слушая их истории, потому что это просто разрушительно".

По ее словам, нужно внимательно относиться к использованию социальных сетей детьми.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

"Как родители, хотя наши дети очень молоды, 2,5 и 4,5 года, понимаем, что социальные сети не исчезнут… они должны быть позитивными и создавать сообщество… Интернет-мир и социальные сети влияют на всех. Мы все просто хотим чувствовать себя в безопасности. Я уверена, что, имея больше информации, осведомленности и видимости того, что на самом деле происходит, мы сможем вместе добиться значительных изменений".

Меган Маркл подчеркнула, что материнство очень важно для нее и она испытывает страх перед меняющимся миром.

"Быть ​​мамой — это самое важное в моей жизни, не считая, конечно, быть женой для него", — сказала она, указывая на Гарри. "Но я скажу, что мне повезло, что наши дети в возрасте, опять же довольно малы, так что это не в нашем ближайшем будущем, но я также чувствую страх от того, как все продолжает меняться, и это будет перед нами", — сообщила герцогиня.

Ранее, 10 октября Фокус писал, что Меган Маркл сделала селфи с фанатами. Поклонники экс-актрисы рассказали о встрече с ней.