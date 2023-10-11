Меган Маркл и принца Гарри раскритиковали за кортеж из семи машин

Герцоги Сассекские позиционируют себя, как защитников экологии, но при этом пользуются машинами на бензине и летают частными самолетами, не смотря на критику.

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Принц Гарри и Меган Маркл, несмотря на свои заявления о том, как они переживают об окружающей среде, выбрали кортеж из семи машин, чтобы проехать один квартал в Нью-Йорке, куда они прибыли на выступление по случаю Всемирного дня психического здоровья. Об этом пишет Daily Mail.

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Герцог и герцогиня Сассекские проехали в сопровождении полиции по кварталу, чтобы присутствовать на фестивале Всемирного дня психического здоровья в Нью-Йорке. Это первый раз, когда пара появилась вместе в Нью-Йорке после пресловутой "почти катастрофической" автомобильной "погони" в мае.

Меган Маркл и принц Гарри на саммите в Нью-Йорке

Герцог и герцогиня Сассекские выехали из гаража возле отеля Equinox в Хадсон-Ярдс, свернув налево на 33-й улице в соответствии с улицей с односторонним движением, только для того, чтобы оказаться в другом гараже на 33-й — в 200 футах от первого.

Эскорт принца Гарри

Колонну эко-сознательной пары из семи прожорливых бензиновых затемненных внедорожников сопровождал эскорт полиции Нью-Йорка на улицах Манхэттена.

После короткой поездки пара провела групповую дискуссию на фестивале Всемирного дня психического здоровья, что стало их первым личным мероприятием для их благотворительной организации Archewell Foundation.

Меган Маркл и принц Гарри на саммите в Нью-Йорке Фото: Getty Images

Саммит по психическому здоровью, на котором к паре присоединились ведущий шоу Today Карсон и главный хирург США доктор Вивек Мерти, стал первым совместным выступлением пары в Нью-Йорке после их выступления на премии Women of Vision.

Тогда они заявили, что их преследовали папарацци. Так что в этот раз Гарри и Меган, похоже, предприняли строгие меры для обеспечения своей безопасности — их парк внедорожников на мероприятие сопровождал эскорт полиции Нью-Йорка.

Во вторник пара выглядела невозмутимой и улыбалась, когда они прибыли на площадку Hudson Yards.

42-летняя Меган прибыла на саммит в белом пиджаке Altuzarra с открытыми плечами за 987 долларов, соответствующими белыми брюками и туфлями на каблуках, а ее 39-летний муж был одет в элегантный темно-синий костюм.

Тем не менее, пара, похоже, стала эмоциональной, как только мероприятие началось и они поддержали родителей, которые рассказывали трагические истории, связанные с их детьми со сцены.

Далее Меган поделилась своими опасениями за своих детей, которые растут в эпоху, когда социальные сети играют такую ​​большую роль в жизни каждого человека.

"Как родители, хотя наши дети еще очень малы, им два с половиной и четыре с половиной года… но социальные сети не исчезнут", — продолжила она.

Напомним, ранее, по дороге из Лос-Анджелеса, Меган Маркл сделала селфи с фанатами.