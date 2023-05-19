Таксист, который вез принца Гарри и Меган Маркл, рассказал, что на самом деле случилось

Ранее герцоги Сассекские пожаловались, что их преследовали папарацци и сравнили себя с принцессой Дианой.

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Недавно Меган Маркл и принц Гарри посетили церемонию награждения в Нью-Йорке, где Меган получила награду Women of Vision за "отстаивание интересов женщин и девочек". Однако после триумфа, принцу Гарри и его жене пришлось "убегать" от папарацци, и они заявили, что были в такой же опасности, как и принцесса Диана когда-то. Власти Нью-Йорка и таксист, который их вез, рассказали свою версию событий. Об этом пишет Daily Mail.

Как известно, одна из версий смерти принцессы Дианы гласит, что ее водитель пытался уйти от папарацци, потерял управление и врезался в опору, в результате чего погибли трое из четырех человек, которые были в машине. Выжил только телохранитель Дианы.

Рассказ принца Гарри о "почти катастрофической" двухчасовой автомобильной погоне подвергся сомнению. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что в такую долгую карьеру "трудно поверить".

Представитель Сассексов заявил, что принц, его жена Меган, а также его свекровь Дория Рэгланд стали жертвами "неустанного преследования, продолжавшегося более двух часов" после того, как они покинули церемонию награждения во вторник вечером и ехали в Верхний Ист-Сайд. Они сменили свой внедорожник на обычное такси, а потом снова сели во внедорожник.

Меган Маркл, принц Гарри и Дория Рэгланд в такси

"Это безжалостное преследование, продолжавшееся более двух часов, привело к многочисленным столкновениям с участием других водителей на дороге, пешеходов и двух офицеров полиции Нью-Йорка. Хотя публичность вызывает определенный интерес со стороны общественности, это никогда не должно происходить за счет чьей-либо безопасности", — заявил представитель пары.

Джулиан Филлипс, заместитель уполномоченного по общественной информации в Нью-Йорке, сообщил, что полиция Нью-Йорка помогала частной команде охраны пары.

Он сказал, что, хотя поведение фотографов и было "вызывающим", герцог и герцогиня Сассекские прибыли в пункт назначения, и в связи с этим "не было сообщений о столкновениях, вызовах, травмах или арестах".

Чиновники полиции Нью-Йорка также заявили американской телекомпании NBC, что они не считают, что дело было "катастрофическим", но довольно "хаотичным".

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Многие задавались вопросом, почему принц Гарри и Меган Маркл решили отправиться в такую долгую поездку, вместо того, чтобы сразу поехать в резиденцию. При этом они дважды останавливались в полицейском участке и вызвали такси.

Дай Дэвис, старший суперинтендант полиции в отставке, ранее руководивший отделом защиты королевской семьи в Великобритании, выразил удивление действиями частной службы безопасности пары.

Он сказал, что они должны были принять меры, чтобы обозначить "безопасные места" на случай инцидента до прибытия пары в Нью-Йорк и найти убежище в течение пяти минут после того, как решили, что чувствуют угрозу. И тот факт, что они воспользовались такси и вовсе невероятен.

"Хладнокровные люди должны были подать заявку и задать вопросы его службе безопасности. Телохранители не приняли адекватных мер предосторожности. Что-то пошло не так со стратегией, планированием и тактикой. Я никоим образом не защищаю папарацци, но мне кажется, что именно решения, принятые командой безопасности Гарри и Меган в ту ночь, подвергли опасности мирных жителей — не в последнюю очередь невиновного таксиста, оказавшегося в окружении фотографов. Это странное решение", — заявил Дэвис.

Водитель такси Сухчарн "Санни" Сингх рассказал, что подобрал Меган, ее мать и принца Гарри в полицейском участке около 23.00. К слову, за поездку ему заплатили 50 долларов. Его остановил телохранитель.

На заднее сидение втиснулись Гарри, Меган и Дориа, а охранник сел спереди. Через несоклько минут он забеспокоился, что их снова преследуют, и попросил его повернуть назад.

Сингх подтвердил, что фотографы появились из ниоткуда, пока они стояли на месте и застряли за мусоровозом, и что его пассажиры выглядели "нервными".

Но он отрицает, что это было "близко к катастрофе".

Фотоагентство Backgrid USA сегодня ответило на заявления о том, что их фотографы вели себя агрессивно, заявив, что они "не собирались причинять какие-либо страдания или вред, поскольку их единственным инструментом были их камеры", и сообщили, что никаких столкновений не было. От их агентства Меган и Гарри снимали четыре фотографа. Трое из них ехали на машинах, а один на велосипеде.

Говорят, что принц Гарри хочет принудить фотографов к ответственности. Он даже передал материалы, снятые во время погони, в полицию Нью-Йорка для расследования.

Но Уайли Стеклоу, адвокат, представлявший многих нью-йоркских фотографов, отметил, что в Америке фотографы защищены Конституцией США.

Меган Маркл, принц Гарри и Дория Рэгланд в такси

"В такси нет права на неприкосновенность частной жизни, и Нью-Йорк не признает претензий о вторжении в частную жизнь", — уточнил адвокат.

Видео и фотографии, циркулирующие в социальных сетях, на которых запечатлены Гарри, Меган, Дориа и их телохранитель в такси, свидетельствуют о том, что ни один из них не был пристегнут ремнем безопасности, что противоречит закону штата Нью-Йорк.

Напомним, Меган Маркл на вручении премии появилась в золотом образе за 12 тысяч долларов.