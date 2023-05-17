"Золотая" девочка. Меган Маркл получила награду в наряде за 12 тысяч долларов

Самым дорогим предметом на герцогине Сассекской стал браслет Cartier Love, который принадлежал принцессе Диане.

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Накануне Меган Маркл и принц Гарри вышли в свет. 41-летняя герцогиня Сассекская прибыла в Нью-Йорк на церемонию вручения наград Women of Vision в "золотом образе" стоимостью в недорогой автомобиль. Об этом пишет Daily Mail.

Меган Маркл получила престижную награду Women of Vision за "отстаивание интересов женщин и девочек". Также на сайте сказано, что она является "феминисткой, поборницей прав человека и гендерного равенства и образцом для подражания во всем мире".

Также там упомянуто, что Меган — страстный защитник прав семьи и инвестор в динамично развивающиеся компании, основанные женщинами. И отмечено, что она "одна из самых могущественных и влиятельных женщин в мире".

Награду Меган вручила известная феминистка Глория Стайнем. Сопровождали герцогиню на ее триумф ее муж принц Гарри и ее мать Дория Рэгланд.

А так как это был первый публичный выход Меган в свет, то она тщательно подобрала свой наряд. На герцогине было золотое платье Ideal Universe за 1850 долларов от колумбийского дизайнера Джоанны Ортис. Ее наряды любит жена близкого друга Гарри – Начо Фигераса, а также Гвинет Пэлтроу, с которой Меган встречалась на днях.

Меган Маркл выбрала эффектный образ для выхода в свет Фото: Getty Images

Образ Меган дополнила модными "голыми" туфлями от Tom Ford за 1350 долларов и клатчем Carolina Herrera Metropolitan Insignia за 1100 долларов.

Но самыми дорогими в ее образе стали драгоценности. В частности браслет Cartier Love, который, как предполагается, принадлежал принцессе Диане. Его стоимость – около восьми тысяч долларов. Впрочем, модные эксперты полагают, что если это и правда браслет Дианы, то он уже имеет статус культового, а значит, может стоить и 150 тысяч долларов. Так как все, что принадлежало Диане, моментально растет в цене, даже ее старые платья.

В качестве завершающего штриха Меган добавила к своему образу недорогие серьги-кольца J. Crew.

К слову, мероприятие проходило в Ziegfeld Ballroom на Манхэттене. Входной билет на мероприятие стол 1500 долларов, а резерв целого столика — минимум 15 тысяч долларов.

А в своей речи Меган сказала: "Никогда не поздно начать. Вы можете быть провидцем своей собственной жизни. Вы можете наметить путь, на котором то, что вы повторяете в своих ежедневных актах служения, в доброте, в защите, в благодати и в справедливости, станет тем самым, что будет признано следующей волной женщин, как молодых, так и старых, кто также выберет этот момент, чтобы присоединиться к движению и воплотить наше видение справедливого мира в реальность", — немного процитировав коронационную речь королевы Елизаветы, которая отмечала, что будет служить нации.

На церемонии вручения наград Меган появилась в украшениях принцессы Дианы Фото: Getty Images

После церемонии принц Гарри и Меган Маркл с Дорией Рэгланд отбыли на такси в сопровождении телохранителей.

Напомним, ранее принц Гарри и Меган Маркл неожиданно посетили центр для подростков в Санта-Барбаре.