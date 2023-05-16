Меган Маркл и принц Гарри неожиданно посетили центр для подростков

Это первое публичное мероприятие Меган Маркл за долгое время.

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Принц Гарри и Меган Маркл посетили центр развития подростков в Санта-Барбаре. Герцоги Сассекские сделали это в рамках работы своего фонда Archewell. Об этом пишет Daily Mail.

Организация AHA! Santa Barbara работает с подростками от 14 до 18, педагогами и родителями по вопросам ментального и психологического здоровья и эмоционального интеллекта.

На встрече Меган Маркл и принц Гарри позировали с детьми и разговаривали о влиянии социальных сетей на жизнь подростков и негативным аспектам: в частности, общественному давлению, давлению со стороны сверстников, повышению неуверенности. К слову, самих принца Гарри и Меган Маркл в соцсетях нет. Актриса удалила все свои блоги после того, как начала встречаться с принцем, а официальными аккаунтами королевской семьи они больше не пользуются.

Меган Маркл и принц Гарри встретились с подростками Фото: Archwell

Меган Маркл давно не появлялась на публике и участвовала в публичных мероприятиях, пока ее муж продвигал свою книгу мемуаров "Запасной", но сейчас она, похоже, возвращается на светскую сцену. Ведь популярность герцогов Сассекских упала.

А сегодня вечером Меган Маркл ждут в Нью-Йорке, где она получит награду за борьбу с расовым неравенством на ежегодной церемонии вручения наград Women of Vision Awards.

Этим вечером она будет названа "одной из самых могущественных и влиятельных женщин в мире" и получит награду за то, что она "феминистка, поборница прав человека и гендерного равенства и глобальный образец для подражания".

41-летняя королевская особа получит главный приз от активистки Глории Стайнем.

Среди других победителей — соучредитель Black Lives Matter Латоша Браун. Обе женщины будут приветствоваться как "невероятные лидеры".

Королевский эксперт Кинси Шофилд, ведущий королевского подкаста To Di For Daily, уже пошутил, что Меган Маркл потребует, чтобы ее назвали герцогиней Сассекской на вручении награды.

"Ирония судьбы в том, что она получает эту награду за феминизм, требуя, чтобы ее называли герцогиней, а это титул, который можно получить, только выйдя замуж за герцога", — пошутил ведущий.

Эксперт по бренду и культуре Ник Иде сказал, что Меган умело использовала внимание к коронации и привлекла его к себе на этой неделе, начав проводить встречи и появляться на публике.

Меган Маркл с подростками в Санта-Барбаре Фото: Archwell

Гуру по связям с общественностью Марк Борковски сказал, что "сообразительная" герцогиня Сассекская скоро начнет появляться в компании своих знаменитых друзей и позовет их на помощь для ее "гламурного" перезапуска после негативных отзывов на мемуары ее мужа.

"Меган позиционирует себя как вдохновляющая фигура, которой она является для многих, и она делает то, что у нее получается лучше всего: выделяет себя. Она дистанцируется от Гарри, чтобы показать, что она не просто герцогиня, а самостоятельная личность", — отметил Ник Иде.

В пятницу вечером она и Гарри были замечены выходящими из суши-ресторана в Монтесито. Известно, что это было не романтичное свидание. Меган и Гарри встречались с Кэмерон Диас и Гвинет Пэлтроу, а также с их мужьями. Кроме этого к ним присоединились исполнительный директор Bumble Уитни Вулф Херд и ее муж, нефтяной магнат Майкл Херд.

Есть предположение, что Меган, возможно, консультировалась с Гвинет по поводу перезапуска ее блога The Tig, увидев, как сайт актрисы Goop, посвященный образу жизни, заработал не менее 200 миллионов фунтов стерлингов.