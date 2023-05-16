Меган Маркл та принц Гаррі несподівано відвідали центр для підлітків

Цей перший публічний захід Меган Маркл за довгий час.

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Принц Гаррі та Меган Маркл відвідали центр розвитку підлітків у Санта-Барбарі. Герцоги Сассекські зробили це у рамках роботи свого фонду Archewell. Про це пише Daily Mail.

Організація AHA! Santa Barbara працює з підлітками від 14 до 18, педагогами та батьками з питань ментального та психологічного здоров'я та емоційного інтелекту.

На зустрічі Меган Маркл і принц Гаррі позували з дітьми та розмовляли про вплив соціальних мереж на життя підлітків та негативні аспекти: зокрема, громадський тиск, тиск з боку однолітків, підвищення невпевненості. До речі, самих принца Гаррі та Меган Маркл у соцмережах немає. Актриса видалила всі свої блоги після того, як почала зустрічатися з принцом, а офіційними акаунтами королівської родини вони більше не користуються.

Меган Маркл та принц Гаррі зустрілися з підлітками Фото: Archwell

Меган Маркл давно не з'являлася на публіці та брала участь у публічних заходах, поки її чоловік просував свою книгу мемуарів "Запасний", але зараз вона, схоже, повертається на світську сцену. Адже популярність герцогів Сассекських впала.

А сьогодні ввечері на Меган Маркл чекають у Нью-Йорку, де вона отримає нагороду за боротьбу з расовою нерівністю на щорічній церемонії вручення нагород Women of Vision Awards.

Цього вечора вона буде названа "одною з наймогутніших і найвпливовіших жінок у світі" і отримає нагороду за те, що вона "феміністка, поборниця прав людини та ґендерної рівності та глобальний зразок для наслідування".

41-річна королівська особа отримає головний приз від активістки Глорії Стайнем.

Серед інших переможців – співзасновник Black Lives Matter Латоша Браун. Обидві жінки вітатимуться як "неймовірні лідери".

Королівський експерт Кінсі Шофілд, провідний королівського подкасту To Di For Daily, вже пожартував, що Меган Маркл вимагатиме, щоб її назвали герцогинею Сассекською на врученні нагороди.

"Іронія долі в тому, що вона отримує цю нагороду за фемінізм, вимагаючи, щоб її називали герцогинею, а це титул, який можна здобути, лише вийшовши заміж за герцога", — пожартував ведучий.

Експерт з бренду та культури Нік Іде сказав, що Меган вміло використала увагу до коронації та привернула його до себе цього тижня, почавши проводити зустрічі та з'являтися на публіці.

Меган Маркл з підлітками у Санта-Барбарі Фото: Archwell

Гуру зі зв'язків із громадськістю Марк Борковськи сказав, що "кмітлива" герцогиня Сассекська скоро почне з'являтися в компанії своїх знаменитих друзів і покличе їх на допомогу для її "гламурного" перезапуску після негативних відгуків на мемуари її чоловіка.

"Меган позиціонує себе як особа, що надихає, якою вона є для багатьох, і вона робить те, що в неї виходить найкраще: виділяє себе. Вона дистанціюється від Гаррі, щоб показати, що вона не просто герцогиня, а самостійна особистість", — зазначив Нік Іде.

У п'ятницю ввечері вона і Гаррі були помічені виходом із суші-ресторану в Монтесіто. Відомо, що це було романтичне побачення. Меган і Гаррі зустрічалися з Кемерон Діас і Гвінет Пелтроу, а також з їхніми чоловіками. Крім цього до них приєдналися виконавчий директор Bumble Вітні Вулф Герд та її чоловік, нафтовий магнат Майкл Херд.

Є припущення, що Меган, можливо, консультувалася з Гвінет з приводу перезапуску її блогу The Tig, побачивши, як сайт актриси Goop, присвячений способу життя, заробив щонайменше 200 мільйонів фунтів стерлінгів.