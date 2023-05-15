Нові знамениті друзі. Принц Гаррі та Меган Маркл зустрілися за обідом з Кемерон Діас та Гвінет Пелтроу

Незабаром після коронації герцоги Сассекські сходили до шикарного суші-бару, відзначеного зіркою Мішлен у Монтесіто і були там не одні.

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Принц Гаррі та Меган Маркл були помічені на виході з позначеного зіркою Мішлен суші-ресторану в Монтесіто невдовзі після коронації короля Чарльза, де принц Гаррі був присутній, а Меган Маркл – ні. Спочатку журналісти припустили, що пара вирушила на побачення. Але згодом з'ясувалося, що вони зустрічалися там з іншими знаменитостями. Про це пише Page Six.

До принца Гаррі, Меган Маркл та їхнього охоронця Дейва Ленгдауна приєдналися актриса Кемерон Діас та її чоловік Бенджі Медден, гітарист гурту Good Charlotte.

Меган Маркл та принц Гаррі

Пізніше до них приєдналися Гвінет Пелтроу та її чоловік, телепродюсер Бред Фелчак, а також виконавчий директор Bumble Вітні Вулф Херд та її чоловік, спадкоємець техаських нафтовиків Майкл Херд.

Це був перший раз, коли Гаррі та Меган були помічені на публіці з того часу, як герцог Сассекський злітав до Лондона на коронацію свого батька, короля Чарльза III 6 травня.

Меган Маркл виглядала просто та чарівно у мінісукні від Heidi Merrick за 381 фунт стерлінгів. Вона доповнила свій образ сумкою-мішком від Cesta Collective та парою класичних сандалів Oran від Hermes.

Про якусь дружбу між Сассекс і Кемерон Діас раніше не було відомо, поки не були опубліковані фотографії.

Кемерон Діас на фото в чорний капелюх

У 2011 році принцу Гаррі приписували роман з актрисою і стверджувалося, що вони зустрічалися в ексклюзивному спортзалі за 3500 фунтів стерлінгів на рік.

Але у своїй книзі мемуарів принц Гаррі заявив, що жодного роману з Кемерон Діас у нього не було, і вони навіть не зустрічалися особисто.

Що стосується Гвінет Пелтроу, знову ж таки, раніше не було жодних вказівок на те, що вона товаришує з Сассексами, хоча за чутками, Меган була натхненна її брендом Goop, коли створювала свій блог про стиль життя The Tig, який закрився у 2017 році, коли її стосунки з Гаррі були оприлюднені. Втім, за чутками, Меган хоче знову запустити сайт і перетворити його на бренд.

Нагадаємо, принц Гаррі, Меган Маркл та інші знаменитості відвідали ресторан Sushi Bar Montecito, який описаний на його вебсайті як: "Ресторан шеф-кухаря Філіпа Франкленда Лі, який пропонує химерні меню з 17 страв".

Меню коштуватиме 165 доларів і гості мають внести заставу у 25 доларів, щоб підтвердити бронювання столика.

А тим часом одна з колишніх подруг Меган Маркл розповіла, як вони перестали спілкуватися. Це сталося, коли Меган почала зустрічатися з принцом Гаррі та їхні стосунки стали публічними. Міллі Макінтош, зірка реаліті-шоу "Зроблено в Челсі", зізналася, що Меган була брутальна і просто обірвала з нею зв'язок.