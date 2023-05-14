Меган Маркл, що помітно схудла, помітили біля ресторану в Монтесіто

Герцогиня Сассекська разом із чоловіком повечеряли у популярному ресторані, де їли суші.

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Принц Гаррі та Меган Маркл вирушили до мішленівського ресторану Sushi Bar Montecito у Санта-Барбарі, щоб поїсти суші. На виході із закладу їх помітили папараці, котрі зробили кілька кадрів, що одразу потрапили до мережі, пишуть західні ЗМІ. Зазначимо, що пара на знімках виглядала веселою, вони посміхалися один до одного.

Меган вийшла з дому в коричневій сукні з довгими рукавами від Heidi Merrick та сандалях з відкритим носком Hermès. Її волосся було зібране в низький хвіст. Своє вбрання вона доповнила білою сумкою-мішком від Cesta Collective та золотими сережками.

Принц Гаррі був у повсякденному одязі, що складався з білих джинсів та простої чорної футболки.

Користувачі звернули увагу, що Меган помітно схудла, а її ноги взагалі виглядають тонкими. Одні припускають, що це результат популярної голлівудської дієти, інші вважають, що вона втратила вагу через стрес, пов'язаний зі скандалом навколо її появи на коронації, куди вона зрештою так і не полетіла.

Після вечері в ресторані Меган і Гаррі повернули за ріг вулиці і поїхали на позашляховику, який чекав на пару біля готелю Montecito Inn на Кост-Віллідж-роуд.

Заклад, де були королівські особи, пропонує клієнтам меню із 17 страв, розроблених шеф-кухарем Філіпом Франклендом Лі. Мінімальний чек у ресторані — 165 доларів на особу, а відвідувачі мають внести депозит у розмірі 25 доларів, щоб гарантувати бронювання.

Принц Гаррі, який відвідав коронацію батька, не залишився на урочистий обід і відразу після церемонії відлетів до США, щоб відзначити четвертий день народження сина Арчі. Натомість Чарльз III під час обіду в Букінгемському палаці підняв келих за онука-іменинника.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл хоч і не була присутня на коронації, проте стала об'єктом глузування в мережі.