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Королівські фанати жартують, що Меган Маркл потай пробралася на коронацію Чарльза ІІІ

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Фото: Getty Images | Меган Маркл

Шанувальники королівської родини вважають, що ніщо так не кричить про "маскування", як перука, окуляри та вуса.

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У суботу, 6 травня, відбулася коронація короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли. На історичній події у Вестмінстерському абатстві помітили чоловіка в окулярах, з вусами та пишною зачіскою. Королівські фанати поспішили пожартувати, що цей чоловік — хтось із знаменитих гостей, котрий вирішив замаскуватися. Про це пише The Post.

Деякі користувачі Twitter переконані, що Меган Маркл з'явилася на коронацію переодягненої, незважаючи на те, що вона залишилася в Каліфорнії з дітьми Арчі та Лілібет.

Уважні спостерігачі звернули особливу увагу на одного гостя серед натовпу 2200 осіб у Вестмінстерському абатстві, стверджуючи, що відвідувач виглядав так, ніби приховував свою особу. Одна людина навіть припустила, що це могла бути 41-річна герцогиня Сассекська, яка проникла потай на історичну подію.

"[Меган], ти нас не обдуриш...", — написав він у Twitter.

Хтось ще пожартував, що це була 62-річна актриса Тільда Суінтон.

"Просто зачекайте, поки дія Оборотного зілля закінчиться", — прокоментував один із користувачів, маючи на увазі зілля трансформації з "Гаррі Поттера".

Але виявляється, сиве волосся і вуса зовсім не були маскуванням. Зображений чоловік – сер Карл Дженкінс, легендарний композитор, чий твір пролунав під час церемонії.

Карл Дженкінс Fullscreen
Карл Дженкінс
Фото: Getty Images

Нещодавно він розповів ВВС, що для нього "велика честь" брати участь у коронації.

"Це, очевидно, підсумовує валлійську культуру — арфа — і він [король Чарльз III] завжди підтримував валлійську музику", — сказав 79-річний Дженкінс.

Нагадаємо, королівська родина щиро зраділа відсутності Мегана Маркла на коронації.

Також Фокус писав про головні жарти про коронацію Чарльза ІІІ.