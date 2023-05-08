"Боже, бережи меми": головні жарти про коронацію Чарльза ІІІ

Прихильники та хейтери британських роялів пригадали Меган Маркл, мемуари принца Гаррі та поважний вік монарха.

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Коронація Чарльза ІІІ спровокувала створення хвилі мемів у мережі. Фокус зібрав ще одну порцію жартів про серйозну історичну подію у Великобританії.

"Боже, бережи меми", — пишуть користувачі Twitter.

"Чашка для коронації Чарльза ІІІ уже створена", — жартують фанати британських роялів.

Звісно, однією з головним тем для жартів стала персона скандального принца Гаррі та його мемуари "Запасний". У мережі жартують, що саме їх вручили Чарльзу ІІІ під час коронації у Вестмінстерському абатстві.

Фото: Соцмережі

Також ще однією темою для жартів став вік короля, під час якого він "отримав свою першу роботу". Заради справедливості зазначимо, що 74-річний Чарльз у ролі принца Уельського виконував низку обовʼязків, серед яких була і благодійна діяльність.

Персона королеви Камілли також не обійшлася без шлейфу мемів.

"Мабуть, він думає про інших жінок", "Сподіваюсь, герцогиня Сара Фергюсон дозволить королівським коргі пограти впродовж коронації, аби створити хаос", — жартують користувачі мережі, пригадуючи улюбленців Єлизавети ІІ, якими наразі опікується її колишня невістка.

Зокрема жартували про "Burger King" та головний убір принцеси Анни, який заблокував вигляд принца Гаррі впродовж церемонії.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, хоча і не була на самій коронації, фігурує в низці "коронаційних" мемів. Користувачі мережі припустили, як би виглядав "Європейський тур помсти" дружини принца Гаррі, та запідозрили в таємничому чоловікові замасковану герцогиню.

Окремим мемом став принц Луї, який вчергове не підвів публіку та демонстрував свої щирі почуття та нудьгу від довгої офіційної події.

"Тим часом Меган Маркл у Лос-Анджелесі":

Нагадаємо, Чарльз ІІІ порушив традицію, обравши сучасне вбрання на свою коронацію.

Також Фокус писав про першу порцію мемів про коронацію Чарльза ІІІ.