"Пальці-сосиски": мережа відреагувала мемами на коронацію Чарльза ІІІ (фото)
Жарт про сосиски завдячує своїй появі видатним пальцям нового британського монарха, які, на думку деяких, нагадують ковбасні вироби. Згадувалося і про те, що королю довелося довго чекати, аби влаштуватися на роботу.
Сирний Кіш назвали офіційною стравою на коронації короля Великобританії Чарльза Третього, але деякі британці вирішили відзначити подію сандвічами із "сосисками-пальцями". Про це повідомляє The Daily Mail.
Жарт завдячує своїй появі видатним пальцям нового британського монарха, які, на думку деяких, схожі на сосиски.
Один із користувачів Twitter поділився кулінарним шедевром і пожартував, що його мама всю ніч працювала над стравою.
Інші популярні меми, пов'язані з коронацією, за якою спостерігали мільйони людей у всьому світі в суботу, 6 травня, були присвячені типово британській атрибутиці: прапору, чаю, вівсянці, а також королеві-консорт Каміллі.
У соцмережах жартували й про те, що королю довелося досить довго чекати, щоб влаштуватися на нинішню роботу.
Хтось поділився фото нових пластівців, присвячених коронації.
Ще один користувач виклав фотографію "коронації" власного "Короля Чарльза", спанієля.
Ще один король:
Принц Гаррі прибув на коронацію.
Хтось сказав, що більше чекає на меми з п'ятирічним принцом Луї.
А кінотеатр "Принц Чарльз" повідомив, що не змінюватиме свою назву у зв'язку з переходом Чарльза на нову посаду.
Нагадаємо, Король Чарльз офіційно зайняв трон британського монарха. У Вестмінстерському абатстві відбулася перша за 70 років коронація, а церемонією керував архієпископ Кентерберійський.
Також повідомлялося, що напередодні коронації британський парламент повторив фото, зроблене під час коронації діда Чарльза — короля Георга VI. Відбулася ця подія 12 травня 1937 року.