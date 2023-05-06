Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя Коронація Чарльза III

Британський парламент повторив фото 1937 року на честь коронації Чарльза III

парламент, британський парламент, фото, коронація Чарльза III, архівний знімок
Фото: Getty | Члени британського парламенту зробили пам'ятне фото

Фотографія точно повторює знімок, зроблений у день коронації Георга VI, діда нинішнього монарха.

Related video

6 травня 2023 року – день, коли у Вестмінстерському абатстві відбулася коронація Чарльза III. Вона перша за останні 70 років, тому не дивно, що привернула увагу всього світу. Особливо важливим цей день став для Сполученого Королівства. З цього приводу парламент Великобританії опублікував цікавий твіт з екскурсом у далеке минуле.

На сторінці уряду у Twitter з'явилося фото, зроблене у день коронації діда нинішнього монарха, Георга VI, 12 травня 1937 року. На ній зібрано всіх ключових членів Кабінету міністрів. Тут же – знімок, який датується 6 травня 2023 року, тобто днем, коли Чарльза III офіційно проголошено королем Великобританії.

"Так само, як мої попередники зібралися 70 років тому, сьогодні вранці я стояв для фотографії з сержантом по зброї, що несе булаву, капеланом спікера, секретарем спікера, старшими швейцарами, а також майором з домашньої кавалерії", — підписав знімок спікер Палати громад Ліндсі Хойл.

Коронація Чарльза III менш помпезна, ніж була в його матері 70 років тому. Так, якщо на церемонію помазання на престол принцеси Єлизавети з'їхалися 8000 гостей, її син скоротив цей список майже в чотири рази, вирішивши заощадити на заходах.

У Вестмінстерському абатстві, де зібралося понад дві тисячі гостей із 203 країн, були присутні перша леді США Джилл Байден, дружина українського президента Олена Зеленська я та багато інших.

Раніше Фокус писав про те, що принц Гаррі прилетів на коронацію приватним рейсом без дружини Меган Маркл.