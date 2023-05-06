Британський парламент повторив фото 1937 року на честь коронації Чарльза III

Фотографія точно повторює знімок, зроблений у день коронації Георга VI, діда нинішнього монарха.

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6 травня 2023 року – день, коли у Вестмінстерському абатстві відбулася коронація Чарльза III. Вона перша за останні 70 років, тому не дивно, що привернула увагу всього світу. Особливо важливим цей день став для Сполученого Королівства. З цього приводу парламент Великобританії опублікував цікавий твіт з екскурсом у далеке минуле.

На сторінці уряду у Twitter з'явилося фото, зроблене у день коронації діда нинішнього монарха, Георга VI, 12 травня 1937 року. На ній зібрано всіх ключових членів Кабінету міністрів. Тут же – знімок, який датується 6 травня 2023 року, тобто днем, коли Чарльза III офіційно проголошено королем Великобританії.

"Так само, як мої попередники зібралися 70 років тому, сьогодні вранці я стояв для фотографії з сержантом по зброї, що несе булаву, капеланом спікера, секретарем спікера, старшими швейцарами, а також майором з домашньої кавалерії", — підписав знімок спікер Палати громад Ліндсі Хойл.

Коронація Чарльза III менш помпезна, ніж була в його матері 70 років тому. Так, якщо на церемонію помазання на престол принцеси Єлизавети з'їхалися 8000 гостей, її син скоротив цей список майже в чотири рази, вирішивши заощадити на заходах.

У Вестмінстерському абатстві, де зібралося понад дві тисячі гостей із 203 країн, були присутні перша леді США Джилл Байден, дружина українського президента Олена Зеленська я та багато інших.

Раніше Фокус писав про те, що принц Гаррі прилетів на коронацію приватним рейсом без дружини Меган Маркл.