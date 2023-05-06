Британский парламент повторил фото 1937 года в честь коронации Чарльза III

Фотография в точности повторяет снимок 1937 года.

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6 мая 2023 года– день, когда в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация Чарльза III. Она – первая за последние 70 лет, поэтому неудивительно, что привлекла внимание всего мира. Особенно важным этот день стал для Соединенного Королевства. По этому поводу парламент Великобритании опубликовал интересный твит с отсылкой в далекое прошлое.

На странице правительства в Twitter появилось фото, сделанное в день коронации деда нынешнего монарха, Георга VI, 12 мая 1937 года. На ней собраны все ключевые члены Кабинета министров. Тут же – снимок, датируемый 6 мая 2023 года, то есть днем, когда Чарльза III официально провозглашен королем Великобритании.

"Точно так же, как мои предшественники собрались 70 лет назад, сегодня утром я стоял для фотографии с сержантом по оружию, несущим булаву, капелланом спикера, секретарем спикера, старшими привратниками, а также майором из домашней кавалерии", – подписал снимок спикер Палаты общин Линдси Хойл.

Коронация Чарльза III менее помпезна, чем была у его матери 70 лет назад. Так, если на церемонию помазания на престол принцессы Елизаветы съехались 8000 гостей, то ее сын сократил этот список почти в четыре раза, решив сэкономить на мероприятиях.

В Вестминстерском аббатстве, где собрались свыше двух тысяч гостей из 203 стран, присутствовали первая леди США Джилл Байден, жена украинского президента Елена Зеленская и многие другие.

Ранее Фокус писал о том, что принц Гарри прилетел на коронацию частным рейсом без своей жены Меган Маркл.