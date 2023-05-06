Принц Гаррі прибув на коронацію батька комерційним рейсом

Герцоги Сассекські у 2021 році отримали серйозну критику за користування приватним джетом.

Related video

Принц Гаррі прибув до Лондона комерційним рейсом на коронацію батька. Про це пише Page Six.

Менший син британського монарха сам відвідає офіційну подію у Вестмінстерському абатстві, оскільки його дружина Меган Маркл залишилася у США з двома їхніми спадкоємцями, одному з яких, принцу Арчі, сьогодні виповнюється чотири роки.

Грандіозний королівський захід, під час якого Чарльз ІІІ і його дружина Камілла Паркер-Боулз будуть офіційно короновані як король і королева Сполученого Королівства та інших королівств Співдружності, відвідають близько двох тисяч людей, серед яких і представники України.

Джерело повідомило, що герцог Сассекський повернеться до Лос-Анджелеса через дві години після заходу свого батька, щоб встигнути на свято сина.

Принц Гаррі Фото: Getty Images

"Гаррі докладе всіх зусиль, щоб встигнути до дня народження Арчі", — зазначив інсайдер, додавши, що герцог літатиме комерційним, а не приватним літаком, як він робив це на шляху до Європи.

Судячи з усього, спосіб повітряного пересування, якому принц віддає перевагу, змінився після того, як вони з Меган Маркл отримали негативну реакцію за те, що скористалися приватним літаком у вересні 2021 після виступу на Global Citizen Live — події в Нью-Йорку, яка виступала за дії щодо зміни клімату.

Принц Гаррі Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі вважає, що Вільям спеціально зробив з нього "запасного".

Також Фокус детальніше писав про котедж Фрогмор, який раніше належав герцогам Сассекським.