Принц Гаррі вважає, що Вільям спеціально зробив його "запасним"

На думку експерта, стосунки рідних братів наразі "цілком крижані".

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Принц Гаррі вважає, що Вільям навмисно "зробив його запасним". Про це пише Daily Express.

Королівський експерт заявив, що стосунки рідних братів наразі "цілком крижані".

Герцог Сассекський вважає, що "Вільям був ще більш розрахованим", щоб зробити його запасним, стверджувала королівська експертка Тіна Браун. Обидва брати збираються возз'єднатися на коронації батька 6 травня 2023.

Браун вважає, що брати "повністю відчужені". Вона додала: "Чим довше Гаррі роздумує про те, що сталося в його житті, тим більше він відчуває образу на Вільяма.

"Він відчуває, я думаю, що Вільям був ще більш розрахованим, по суті, зробивши його другим номером, зробивши його запасним, і відчував себе запасним у будь-який час".

Браун додала: "Мені сказали, що між ними немає жодного контакту. Я думаю, що Чарльз хоче якогось зближення".

Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

"Відчуження, як правило, погіршуються з часом, а не покращуються", — стверджує Браун.

Потім вона продовжила обговорення майбутньої коронації, яка відбудеться уже 6 травня.

Вона сказала: "Я не думаю, що між ними [Вільямом і Гаррі] буде якийсь контакт на коронації".

Принц Вільям та принц Гаррі Фото: Getty Images

Нагадаємо, коронація стане "чистилищем" для принца Гаррі.

Також Фокус писав про думку іншого експерта щодо сварок між принцами Гаррі та Вільямом.