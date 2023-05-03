Коронація Чарльза "стане чистилищем" для принца Гаррі, — джерело
Герцог Сассекський прибуде до Європи лише на добу, аби повернутися на день народження свого сина Арчі.
Коронація Чарльза ІІІ "стане чистилищем" для принца Гаррі. Про це пише Express.
У своєму подкасті телеведуча Деніз Велч обговорювала присутність герцога Сассекського на довгоочікуваному заході 6 травня 2023.
Її коментарі з'явилися після того, як палац підтвердив, що менший син короля буде присутній сам, без дружини Меган Маркл, яка залишиться в Каліфорнії з двома їхніми дітьми.
Гаррі прибуде до Європи менш як на добу, оскільки коронація припадає на четвертий день народження його сина Арчі. Тому, судячи з усього, герцог поспішатиме до дітей і дружини.
Захищаючи Гаррі, Деніз зізналася, що їй "набридло це" ще до того, як коронація навіть не почалася.
Вона також обговорила рішення Меган не відвідувати коронацію, сказавши: "Чому вона хоче приїхати сюди?" Що стосується принца Гаррі, ведуча додала: "Я думаю, що для нього буде чистилищем прийти на коронацію".
Королівські експерти передбачили, що Гаррі буде "дуже нервувати" на коронації і уникатиме незручних розмов.
Також повідомлялося, що Гаррі виконуватиме роль другого плану під час заходу та залишатиметься у Великобританії лише 24 години.
Нагадаємо, тим часом Меган Маркл підписала контракт з головним агентством талантів Голлівуду.
Також Фокус писав про небезпеку персони принца Гаррі для сучасної монархії.